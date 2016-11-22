22 Kasım 2016 13:43 Sen Benim Her Şeyimsin vizyona hazırlanıyor Tolga Çevik ve Melis Birkan'ı beyaz perdede buluşturan Sen Benim Her Şeyimsin 9 Aralık'ta vizyona girecek.

Bu yılın merakla beklenen yerli yapımlarından olan Sen Benim Her Şeyimsin, vizyona hazırlanıyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ve konusuyla şimdiden beklentileri boşa çıkartmayacağını gösteren film, 9 Aralık'ta vizyona girecek.







Uzun yıllar hem sinema filmleriyle hem de televizyon şovlarıyla büyük bir hayran kitlesine kavuşan Tolga Çevik, yepyeni filmi Sen Benim Her Şeyimsin'de baş rolü üstlenerek yine kahkahası bol bir komediye imza atıyor. Tolga Çevik'e Leyla ile Mecnun ve Issız Adam gibi popüler yapımlardan tanıdığımız Melis Birkan eşlik ederken filmin yönetmen koltuğunda ise Devrim Arabaları ve Kaybedenler Kulübü gibi adından sıkça söz ettiren filmlere imza atan yönetmen Tolga Örnek oturuyor. Kahkahayı, neşeyi, hüznü seyirciye bir arada yaşatmayı planlayan film, sabırsızlıkla bekleniyor.

Babasının “Korku bir kurda benzer. Onu yenmen için tam gözünün içine bakacaksın.” mottosuyla yetiştirmeye çalıştığı Sedat (Tolga Çevik) çok küçükken öksüz kalır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün Pınar (Melis Birkan ) tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini “baba” olarak bulur. İstanbul’a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol (Cengiz Bozkurt) ile karşılaşarak “korkularının gözünün içine bakacağı” bir meslek edinir. Sedat’ın hayatı artık “Sen Benim HerŞeyimsin”dediği kızının etrafındadır. Kızı için bir masal dünyası yaratır ve onu dünyanın gerçeklerinden korumak için elinden geleni yapar. Baba ile kızın, masal gibi hayatı, anne tekrar ortaya çıkana dek eğlenceli ve heyecanlı bir macera olarak devam edecektir... Alışılmadık hikayesiyle, “Sen Benim HerŞeyimsin”, seyirciye kahkahayı, sevinci ve hüznü bir arada yaşatacak.