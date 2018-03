Senaristler karakterlerine isim vermeyi unutursa

İsimsiz insan olur mu? Filmlerde bazen olur. Bazı senaristler bu tercih ile belli bir gizem yaratma eğilimindeyken bazıları ise “üşengeçliklerinden” yarattıkları karakterleri isimsiz bırakır. Şaka bir yana, sinema tarihinde bir sürü isimsiz kahraman vardır. İşte sizin için derlediğimiz bu “isimsizler” listesini paylaşıyoruz.





The Seven Year Itch (1955)

50’li yılların sarışın starı Marilyn Monroe, her sene üçer dörder filmde oynayarak özellikle erkek seyircileri akın akın sinemaya çekti. Tabi ona hayran olmak için erkek olmaya gerek yoktu. Kadınlar da Monroe’ya benzemek, onu örnek almak için filmlerini izlediler. Monroe ile en çok çalışan yönetmen Billy Wilder olmasa da Wilder’ın bu filmde yarattığı bir mizansen Monroe’yi iyice ölümsüzleştirecektir. Evet eminiz bu kareyi hatırlayacaksınız, hani ızgaraların üzerinde duran Monroe’nin eteklerinin uçuştuğu o muhteşem an. Eğer bu kareyi defalarca görmüş ancak hiçbir zaman nerede ve nasıl çekildiğini bilmiyorsanız bakmanız gereken adres “The Seven Year Itch”dir. Bu “kızın”, evet Monroe’den kız diye bahsediyoruz çünkü senaryodaki adı budur, yarı erotik yarı komik halini görmek istiyorsanız bu romantik komediyi kaçırmamanız gerekir.





Dolar Üçlemesi - A Fistful of Dollars (1964); For a Few Dollars More (1965); The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Sergio Leone’nin, Amerikan sinemasındaki Western’leri geri getirecek kadar kuvvetli bu “kovboy” üçlemesinin en bilinen öğesi tabi ki de Clint Eastwood’dur. O zamana kadar Amerika’da ikinci sınıf bir aktör olan Eastwood, Sergio Leone’nin “Spaghetti Western”leri ile dünya çapında bir şöhrete ulaşacaktır. Üçlemenin ilk filminde senaryodaki adı Joe olsa da ve filmdeki birkaç kişi ona bu isimle seslense de Joe’nun bir takma ad mı gerçek ad mı olduğu meçhuldür. Zaten üçlemenin öteki filmlerinde aynı karakterin yolculuğu anlatıldığı ve oralarda ise sadece belli başlı lakaplarla Eastwood’a seslenildiği için onu da “isimsiz kahramanlar” listemize dahil etmekte bir sakınca görmedik.





Fight Club (1999)

Edward Norton ve Brad Pitt’in muhteşem performansları içinde bu denli ilgi çekici bir filmi izlerken herhalde kimse Norton’un oynadığı karakterin bir ismi olmadığına dikkat etmemiştir. Hele ki Brad Pitt’in canlandırdığı “Tyler Durden” karakteri bu kadar ön plandayken kimse, bizim pasif Norton’un adını sormaya tenezzül dahi etmedi. Belki de filmin anlatıcısı olan Norton ismini vermeyerek gerçek kimliğini bizden saklamaya, pek samimi “arkadaşı” Tyler Durden’ı tanıtmaya çalışıyordur, kim bilir?





12 Angry Men (1955)

Sinemanın seyri, her ne kadar kitlesel bir etkinlik olsa da filmi izlerken ister istemez yalnızlaşırız. Salonda gereksiz bir hareketlilik olmadığı sürece… 12 Angry Men’i de bir sinema salonunda topluca izlediğimi hayal edersek aslında kendimizi, o 12 adamla baş başa hissetmemiz gerekir. Peki bir buçuk saat boyunca hararetli bir tartışmanın yaşandığı böyle kalabalık bir odada kimseyi gerçekten tanımamak size ne düşündürdü? Bir çocuk idamın eşiğindedir ve bu çocuğun kaderi, neredeyse sizin de dahil olduğunuz bir odanın içindeki 12 adamın elindedir. Ne gariptir ki o adamların hiçbirinin isimlerini bilmiyoruz. Sinemanın en meçhul 12 adamı… Ama aynı zamanda günümüz seyircisi için sinemanın siyah beyaz olduğu dönemlerden tanınan, en popüler 12 adam.





Antichrist (2009)

Sinema tarihinde filmleri ve söylemleri ile tartışma konusu olan bir sürü isim vardır. Bu kişilerin günümüzdeki “temsilcisi” ise hiç kuşku yok ki Lars von Trier’dir. Sevin ya da sevmeyin, bu yönetmenin 21. yüzyılın en başarılı sinemacılarından olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Gelelim bu yönetmenin en çok tartışılan filmlerinden biri olan Antichrist’e. Willem Dafoe’nin ve Charlotte Gainsbourg başrolünde olduğu filmde bu karakterlerin senaryodaki isimleri “He” ve “She”, yani İngilizce’de erkek ve kadınları belirtmek için kullanılan şahıs zamirleri ile tanımlanır. Bu karakterlere isim vermemesi bile filmi, çok farklı disiplinlerden okumamıza imkan tanımaktadır. Ancak, bizim şimdiki işimiz ne yazık ki bu değil. Şu an sadece “isimsiz kahramanları” olan filmleri tanıtıyoruz.





A Christmas Story (1983)

Seksenlerin aile komedisindeki isimsiz kahramanımız, muhtemelen Trier’in yaptığı gibi estetik ya da felsefi nedenlerden ötürü isimsiz değildir. Film, Ralphie Parker adında 9 yaşındaki bir çocuğun hikayesidir. Ralphie, Noel’de bir oyuncak silah sahibi olmak ister. Ancak ne ebeveynleri ne de öğretmeni böyle bir şeyi tasvip etmemektedir. Buradaki isimsiz kahramanımız daha doğrusu kahramanlarımız ise Ralphie’nin anne ve babasıdır. Hatta Ralphie’nin annesinin senaryodaki ismi “Anne Parker”ken, babayı canlandıran Darren McGavin, sadece “yaşlı adam” olarak isimlendirilmiştir.



AHMET TOĞAÇ