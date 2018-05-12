12 Mayıs 2018 09:13 Şener Şen ve Ayşen Gruda sinema salonlarına isim oldu Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonlarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.





Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sinema salonlarına Ayşen Gruda ve Şener Şen isimleri verildi. Salonun açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Şener Şen ve Ayşen Gruda açılış kurdelesini keserek bu salonların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Salonları gezen Ayşen Gruda, "Çok mutluyum ki böyle bir salonda benim ve Şener Şen’in adı var" dedi.

Usta Oyuncu Şener Şen ise, "Böyle güzel bir kültür ve sanat merkezinin açılışında olmamız ve duyarlı belediye başkanımızın ve sizlerin talebiyle salonlara isimlerimizin verilmesi bizim için özel bir anlam ifade ediyor. Çok teşekkür ediyorum" dedi.