Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
12 Mayıs 2018 09:13

Şener Şen ve Ayşen Gruda sinema salonlarına isim oldu

Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonlarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sinema salonlarına Ayşen Gruda ve Şener Şen isimleri verildi. Salonun açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Şener Şen ve Ayşen Gruda açılış kurdelesini keserek bu salonların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.


Salonları gezen Ayşen Gruda, "Çok mutluyum ki böyle bir salonda benim ve Şener Şen’in adı var" dedi.

Usta Oyuncu Şener Şen ise, "Böyle güzel bir kültür ve sanat merkezinin açılışında olmamız ve duyarlı belediye başkanımızın ve sizlerin talebiyle salonlara isimlerimizin verilmesi bizim için özel bir anlam ifade ediyor. Çok teşekkür ediyorum" dedi.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir