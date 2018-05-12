Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sinema salonlarına Ayşen Gruda ve Şener Şen isimleri verildi. Salonun açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Şener Şen ve Ayşen Gruda açılış kurdelesini keserek bu salonların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
12 Mayıs 2018 09:13
Şener Şen ve Ayşen Gruda sinema salonlarına isim oldu
Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonlarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
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