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Sinema>  Sinema Haberleri
19 Mart 2018 11:18

Şener Şen'e Nürnberg'den ödül!

‘Yol Ayrımı’ adlı film, oyuncuya En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü getirdi.



Türk sinemasının tartışmasız en iyi oyuncularından biri olan Şener Şen, geçtiğimiz yıl vizyona girmiş olan 'Yol Ayrımı' filmiyle Almanya'da gerçekleşen Nürnberg Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.


Şener Şen konuyla ilgili:"Bu festivalde daha önce onur ödülü almıştım, şimdi de en iyi erkek oyuncu ödülünü aldım. Bir dahaki sefere de Umut Vaat Eden Genç Oyuncu Ödülü'nü alırım artık" şeklinde espri yaptı.

Yavuz Turgul'un yönettiği filmin başrollerindeayrıca Mert Fırat, Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Tilbe Saran gibi isimler de yer almıştı. 138 bin kişinin izlediği filmde Şener Şen, agresif ve acımasız bir iş adamıyken geçirdiği trafik kazası sonrası tüm hayatını değiştiren bir adamı canlandırıyordu.

Yavuz Turgul ile Şener Şen, Muhsin Bey (1987), Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990), Gölge Oyunu (1992), Eşkıya (1996) gibi projelerde birlikte çalışmışlardı.
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