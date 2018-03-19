Şener Şen'e Nürnberg'den ödül!

Türk sinemasının tartışmasız en iyi oyuncularından biri olan Şener Şen, geçtiğimiz yıl vizyona girmiş olan 'Yol Ayrımı' filmiyle Almanya'da gerçekleşen Nürnberg Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
Türk sinemasının tartışmasız en iyi oyuncularından biri olan Şener Şen, geçtiğimiz yıl vizyona girmiş olan 'Yol Ayrımı' filmiyle Almanya'da gerçekleşen Nürnberg Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
‘Yol Ayrımı’ adlı film, oyuncuya En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü getirdi.
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