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Sinema>  Sinema Haberleri
11 Mayıs 2018 13:54

Serenay Sarıkaya, Cannes'da arz-ı endam ediyor

Sarıkaya,71. Uluslararası Cannes Film Festivali’ne, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.



Sevilen oyuncu, 71. Uluslararası Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırıcı güzelliğiyle arz-ı endam etmekte. Sarıkaya, Cannes Croisette’deki Magnum Evi’nde gerçekleşen partide model Bella Hadid ve tasarımcı Alexander Wang ile biraraya geldi.


Oyuncunun giydiği derin dekolteli pembe elbise sevenlerini ikiyi böldü. Sarıkaya'nın elbisesi ile ilgili sosyal medyada bir kısım olumlu yorumlar yazarken bir kısım ise rüküş buldu. Fotoğraflar için tıklayın.


Cannes Film Festivali, 19 Mayıs’a kadar devam edecek


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