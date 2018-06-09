Serenity, Eylül'de sinemalarda!



Drama ve gerilim türü film "Serenity", Matthew McConaughey'in oynadığı balıkçı teknesi kaptanına odaklanan bir yapım. Kaptan, Karayipler'deki küçük bir adada hayatına giren etkileyici bir kadından (Anne Hathaway) sonra gizemli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır ve kendi gerçekliğini sorgulamaya başlar. Drama ve gerilim türü film "Serenity", Matthew McConaughey'in oynadığı balıkçı teknesi kaptanına odaklanan bir yapım. Kaptan, Karayipler'deki küçük bir adada hayatına giren etkileyici bir kadından (Anne Hathaway) sonra gizemli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır ve kendi gerçekliğini sorgulamaya başlar.

Daha önce “Yıldızlararası” filminde beraber oynayan ikiliye Jason Clarke, Diane Lane, Djimon Hounsou, Jeremy Strong gibi isimler eşlik ediyor.

Film ödüllü İngiliz yönetmen Steven Knight imzası taşıyor.

Serenity, ödül sezonuna da yakın bir tarih olan 28 Eylül’de sinemalarda.