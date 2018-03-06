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6 Mart 2018 11:07

Sermiyan Midyat otizmi anlattı

Midyat, sosyal sorumluluk özelliği taşıyan bu filmde neden yer aldığını açıkladı.

16 Mart itibariyle sinemalarda izleyeceğimiz olan “Tut Yüreğimden Anne” filminde kızı otistik olan bir babayı oynayan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, “Ülkemizde otistik çocuğu olan aileler bu çocukların asosyal oluşlarından ötürü onlardan utanıyorlar. İlginç ki, özellikle gelir ve eğitim seviyesi yüksek ailelerin çocuklarının otistik olması halinde bu utanç daha çok yaşanıyor” dedi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olan filmde çocuğunun durumunu kabullenemeyen baba Okan’ı canlandıran Midyat, “Yıllar evvel duyduğum bir soru beni çok etkilemişti: 8 çocuğunun hepsi doğuştan engelli bir kadın 9. çocuğuna hamile kalsa sizce ne yapmalı? Cevapların büyük bir kısmı kadının çocuğu aldırması yönündeydi. Oysa Beethoven, böyle bir kadının 9. çocuğu imiş. Beethoven diğer kardeşleri gibi otistikti. Bu hikayeyi öğrendiğimden beri otistiklere dair toplumsal yaşantının zorlukları için hep bir şey yapılması gerektiğine inandım. Ancak ne üzücüdür ki otistik çocuğu olan aileler bu çocukların asosyal oluşlarından ötürü onlardan utanıyorlar. En büyük engel aklımızın bize oynadıkları ve toplumsal algılardır. Çünkü çocuk kalabilirsek hayat güzeldir şeklinde konuştu.

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    Tut Yüreğimden Anne
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