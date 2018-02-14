14 Şubat 2018 10:01 Sermiyan Midyat ve Naz Elmas'lı 'Tut Yüreğimden Anne' geliyor Başrollerini Sermiyan Midyat ve Naz Elmas'ın paylaştığı, gerçek bir hikayeyi anlatan dram filmi 'Tut Yüreğimden Anne' izleyiciyle buluşacak

Gerçek bir yaşam hikâyesinden sinemaya uyarlanan ve konusuyla dikkat çeken ve 2 yıldır hazırlığı süren ‘Tut Yüreğimden Anne” filminin çekimleri İstanbul’da başladı. Filmin başrollerini Sermiyan Midyat ve Naz Elmas paylaşıyor.

Yapımcılığını Joy PR’ın yaptığı hikayesi Yasemin Nak’a ait olan “Tut Yüreğimden Anne” filminin yönetmenliğini Bülent Aydoğan ve Burçin Aydın’ın yapıyor. Genel yönetmenliğini Korhan Bozkurt, senaryosunu Gökhan Alan’ın yazdığı türü dram olan filmin oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Naz Elmas, Levent İnanır, Hilmi Erdem, Barış Küçükgüler, Melda Arat, Gül Karslı, Kahraman Sivri yer alıyor.

Filmde otizmli bir kızı olan annenin eşine ve büyük oğluna hasta olan kızını kabul ettirmek için verdiği mücadele anlatılıyor. Filmde Okan karakterini canlandıran Sermiyan Midyat küçük kızının hasta olduğunu bir türlü kabullenmek istemez anne Naz Elmas (Sibel) ise hem eşine hem de büyük oğlu Yaman’a kızını kabul ettirmek için mücadele verir.