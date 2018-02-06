Serra Yılmaz'ın yönettiği Cebimdeki Yabancı zirvede!

Serra Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu gibi isimlerin yer aldığı Cebimdeki Yabancı, açılışını 173.341 seyirciyle gişenin zirvesinde gerçekleştirdi.

DELİHA 2 MİLYONA DAYANDI

Kadın sinemacıların filmlerinin ilk ikide yer aldığı hafta sonu Box Office Türkiye'nin ikincisi, Gupse Özay'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Deliha 2 oldu. Vizyondaki dördüncü hafta sonunda da seyirci sayısını önemli ölçüde korumayı başaran Deliha 2, hafta sonunda 168.997 seyirci tarafından izlenerek toplamda sırtını 2 milyon seyirci baremine dayadı.

Bir önceki hafta sonu Maze Runner serisinin Türkiye'deki en iyi açılışına imza atarak haftalar sonra Box Office Türkiye hafta sonu listesinin zirvesinde yer alan ilk yabancı film olan Labirent: Son İsyan, ikinci hafta sonunda 152.383 seyirciyle zirveyi yakından takip etti ve üçüncü sırada yer aldı.

ARİF V 216 4. SIRADA

Cem Yılmaz'ın yazıp başrolünde yer aldığı Arif v 216, beşinci hafta sonunda 148.011 seyirciyle listenin dördüncü sırasında yer alan yapım oldu. Film toplamda şimdiden 4.709.941 seyirciye ulaştı.

ENES BATIR 5. SIRADA

6 milyona yakın takipçisi bulunan Youtuber Enes Batur'un başrolünde yer aldığı Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? ise, 132.892 seyirciyle listede kendine beşinci sıradan yer buldu. Film on yedi günde toplam 1.378.472 seyirciye ulaşmış durumda.

Oscar ödüllerinde adından söz ettirmesi muhtemel filmlerden Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri, 13.232 seyirciyle onuncu sırada yer alırken, Gary Oldman'ın performansıyla övgü topladığı En Karanlık Saat açılışını 10.139 seyirciyle gerçekleştirdi. Fatih Akın'ın Yabancı Dilde En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü kazanan filmi Paramparça ise 9.843 seyirciyle vizyona giriş yaptı. (Box Office Türkiye)