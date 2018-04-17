Sessiz Bir Yer/A Quiet Place Film Eleştirisi

Film, seyirciyi de içine dahil etmeyi başaran etkileyici senaryosu ve yaşattığı huzursuzluk ile hafızalarınızdan silinmeyecek, korku severleri mest edecek bir yapım.

Vizyona girdiği ilk üç günde büyük yankı uyandıran ve hem seyirci kanadında hem eleştirmen tarafından büyük beğeni ile karşılanan, yakın dönem korku sinemasının en iyi örnekleri arasına girmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) ülkemizde de bir hafta sonra seyirci ile buluştu.

Film 2018-2020 yılları arasında dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ve sese duyarlı varlıkların insanları tehdit etmesini temel alıyor. Bu nereden geldiği belli olmayan, kör ama duyuları gelişmiş varlıklar hem hızlı hem bir o kadar güçlüdür. Dünyada iletişim kesilmiş, hayatta kalanlar ise herhangi bir ses çıkarmadan ve fark edilmeden yaşamaya çalışmaktadır. Bunlardan birisi de Abbott ailesidir. Mecburen işaret diliyle konuşan 4 kişilik aile günlük rutin işlerini sessiz bir şekilde yapmakta ve bu sese duyarlı varlıklar karşısında hayatta kalmaya çalışmaktadır. Evin küçük çocukları Regan ve Marcus bir gün kendi aralarında oynarken istemsizce bir ses çıkarırlar ve beraberinde terör başlar. Baba Lee artık hem çocuklarını hem de hamile karısını bu varlıklardan korumak zorundadır.

Korku sinemasının temel taşlarından “Sessiz”liğin belki de ilk defa böyle farklı bir anlam yüklendiği film son yıllarda tür adına kaydedilen ilerlemenin göstergelerinden birisi denebilir. Yönetmen ve filmin başrol oyuncusu John Krasinski senaryoyu öyle güzel işlemiş ve atmosferi öyle başarılı yansıtmış ki filmde hayatta kalmaya çalışan, sessiz durması gereken filmin karakterleri değil de sizmişsiniz hissiyatını yedirmiş. Çıplak ayakla yürümeler, fısıldaşmalar haricinde koca bir sessizlik ve bu sessizliğin getirdiği stres sizi bir an olsun bile bırakmıyor. Bunu salonda çıt çıkmamasından ve gerilim sahnelerinde bile çığlık atmamaya çalışan seyircilerden anlamak mümkün.

Daha çok komedi filmleri ve televizyon serilerinden hatırlanacak olan John Krasinski’nin çocuklarını korumaya çalışan baba performansı göz dolduruyor. Hamile eşi Evelyn’ni canlandıran Emily Blunt ise tekinsiz sahnelerde kan donduruyor. Korku sinemasında çocukların yeri ise hep bir ayrı olmuştur. 80 ve 90’lı yıllarda korku türünde korku öğesi olarak çocuklar kullanılırken yeni dönem Amerikan korku sinemasında daha çok hayatta kalmaya çalışan çocuk konseptleri karşımıza çıkmıştır. Bunu en son Stephen King uyarlaması “O” (It)’da görmüştük. Sessiz Bir Yer’de ise kardeşleri canlandıran Millicent Simmonds ve Noah Jupe’un oyunculukları şapka çıkartılacak türden. Canlandırdıkları Marcus ve Regan karakterlerinin, aile ile ayrı kaldıkları, birbirlerine destek oldukları sekansları izlerken adeta nefesler kesiliyor. Filmin sonunda ise oyuncu seçiminin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Ayrıca devam filmi için şimdiden bazı fikirlerin ortaya atıldığını da belirtelim.

Koltuğunuzda otururken sessizliğin sizi için için kemirdiği, bir sonraki sahnede sizi neyin beklediğini tahmin dahi edemediğiniz “Sessiz Bir Yer” seyirciyi de içine dahil etmeyi başaran etkileyici senaryosu ve yaşattığı huzursuzluk ile hafızalarınızdan silinmeyecek, korku severleri mest edecek bir yapım.

Puan: 8/10

EGEMEN TOKATLIOĞLU