Setlerde adeta tartaklanan oyuncular

Beyazperdenin en kıymetlileri, oyuncular… Onlara asla kötü davranılmaz. Her zaman el üstünde tutulurlar. Evet belki dışarıdan böyle görünüyor olabilir. Hatta çoğu zaman gerçekten de böyle oluyor. Ancak hiç mi kötü muamele gören oyuncu yok? Aşağıda zorlu şartlarda çalışan yıldızlar göreceksiniz. Aman dikkat edin de onların, kafanızdaki karizmatik halleri bozulmasın.





The Hobbit: An Unexpected Journey - Ian McKellen

Gandalf rolünü Ian Mckellen’dan başkasının canlandırdığını hayal etmek nerdeyse imkansız. Aktör, üç defa Lord of the Rings ve üç defa da Hobbit filmlerinde olmaz üzere toplamda altı kere karaktere, silinmez bir damga bırakmıştı. Ama The Hobbit: An Unexpected Journey’de işler biraz daha farklı gelişseydi, yönetmen Peter Jackson rol için başka bir aktör bulmak zorunda kalabilirdi. Neden mi? Çünkü McKellen, yeşil perdenin önünde biraz şahsına münhasır davranıyordu. Çünkü yeşil perdede bir başına “bağırıp çağırmak” canına tak etmişti. O oynayacak ve her şey sonradan onun etrafına yerleştirilecekti. Sahnede organik olan şey Gandalf olacaktı. Yalnız oynamanın hayal kırıklığı, sonunda McKellen’in duygularını ele geçirdi. Böyle devam edemeyecekti. Neyse ki Jackson, onu bir şekilde ikna ederek Gandalf’ın ”hayatını kurtardı.”





The Godfather - Al Pacino

Al Pacino, The Godfather’daki Michael Corleone rolüyle “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne, serinin ikinci filminde ise “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne aday olmuştu. Gerçi Al Pacino, kendisinin bir yan rol olduğunu reddederek 1973’ün Oscar ödül törenine katılmamıştı. Bu adaylık mevzusundan ötürü stüdyo yöneticilerinin onu rolden almak istediklerini düşünmek çok gülünç ama yine de Al Pacino’ya göre olay tam olarak böyle yaşanmış. Kendisine yapılan direnişi çok kesin bir şekilde hissetti. Eğer sonradan filmin yönetmeni Francis Ford Coppola ona bu kadar destek çıkmamış olsaydı belki de Micheal Corleone elini kolunu sallayarak seti terk edecekti.





How the Grinch Stole Christmas - Jim Carrey

Jim Carrey, uzun çekimler boyunca kamera önünde oyunculuk yapmakla beraber bir de setten önce sıkı bir hazırlık evresinden geçiyordu. Belki de çekim için harcadığı mesai kadar makyaj sandalyesinde vakit geçirmek zorunda kalıyordu. Makyajın da sıradan bir yüz makyajı olmadığının herhalde farkındasınızdır. Yapılanlar o kadar acı verici boyutlara çıkıyormuş ki stüdyo, Carrey’nin bununla başa çıkabilmesine yardım etmek için ordudan işkence danışmanı getirtmiş. Bu teknikler sayesinde Carrey’in çekimleri yarıda bırakmaması sağlandı.





Interview with The Vampire - Brad Pitt

Interview with The Vampire, Anne Rice’nin “bestseller” kategorisine girmiş romanlarından biridir. Hedef kitlesi geniş olan bir romandan uyarlanan filmin de şatafatlı olması şart. Mesela bu gösteriş için Tom Cruise ve Brad Pitt, yeter de artar bile, öyle değil mi? Ama 1994’de kaslı erkek zirvesinin bir parçası olmak her şey demek değildi. Daha sonraki çalışmalar Brad Pitt’in sağlığını tehdit etme seviyelerine geldi. Filmi bırakmayı dahi düşündü ancak 40 milyon doları bulan kontratı ona böyle bir lüksü tanımadı.





Star Wars: The Force Awakens - Daisy Ridley

Yüz yılın en merak edilen filmlerinden birinde oynamak, her aktör ve aktris için cazip edecidir. Bu uğurda her şey feda edilebilir. Ama 2015’teki Star Wars: The Force Awakens baskısı, Daisy Ridley için biraz fazla gelmişe benziyor. Dönemin gözde yönetmenlerinden J.J. Abrams, onu Rey karakteri olarak kadroya almadan önce Ridley’in pek de bir tecrübesi yoktu. Hatta aktrisin bir röportajında, ilk gün çekilen çöl sahnesindeki performansının odun gibi olduğunu söylediğinde Ridley, nerdeyse işi bırakıyormuş. Ancak bu baskıyı daha sonra atlatmış olacak ki Star Wars evrenindeki “en güçlü kadın” olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.





Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - Emma Watson

Pek çok aktör için, başarılı bir seride sıradan bir rol almak gibisi yoktu. Hem finansal güvenliğin sağlanır hem de yıllarca mücadele etmeden kesin bir role “kapak atmış” olursun. Ancak bu durum herkes için böyle olmayabilir. Bazılarına göre seriler farklı anlamlara gelebilir. Örneğin Harry Potter filmleriyle ünlenen Emma Watson. Evet belki bu filmler aktrise ciddi bir kariyer oluşturmuş olabilir ama Hermione rolü onun üzerine öyle bir yapışmıştır ki oyunculuk kariyeri sanki Harry Potter ile beraber bitecek seviyeye gelmiştir. Bazı zamanlarda, seriyi bırakma fikrine bile düşmüştür.





The Birds - Tippi Hedren

Alfred Hitchcock’un, oyuncularına pek de kibar davranmadığı gibi “kötü bir şöhreti” vardır. Mesela yönetmenin Kuşlar filmindeki aktrisi Tippi Hedren, bu “mağdur oyunculardan” yalnız biri. Hedren film için kontrat imzaladığında kendisine sadece mekanik kuşların saldıracağı yönünde anlaşma yapmıştı. Hitchcock ise bu fikri beğenmedi. Tipi Hedren’in üzerine gerçek kuşların fırlatılması talimatını verdi. Çünkü yönetmen, oyuncusunun yüzünde gerçek bir korku görmek istiyordu. Çünkü oyuncu onun için sadece bir “oyun hamuruydu”. Bu saldırılarda rahatsızlanan Hedren’in kurtarıcısı ise tıp oldu. Onu tedavi eden doktor Hitchcock’a bu işe bir son vermesi gerektiğini belirtti. Olan, beş gün boyunca kuşlar tarafından harap edilen Hedren’e oldu.



AHMET TOĞAÇ