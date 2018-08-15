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Sinema>  Sinema Haberleri
15 Ağustos 2018 10:23

Sette korkutan kaza

Benim Adım Osssman filminin çekimlerinde korkutan kaza.


Hayatını köşe yazarı olmaya adamış “Osman” ın (Sedat Kapurtu) maceralarını konu alan filmin çekimleri sırasında dublör kullanmak istemeyen “Çılgın Sedat” küçük bir set kazası atlattı.


Osman’ın sevdiği kıza selam verirken bisikletiyle arabaya çarptığı sahneyi kendisi oynamak isteyen Sedat, defalarca tekrar edilen çekimler sırasında dizini incitti.



Set ekibini bir hayli korkutan, buz tedavisi ve doktor kontrolünün ardından çekimleredevam ettiğini belirten Çılgın Sedatkorkutan anı “İsmimim hakkını vermiş oldum” cümleleriyle anlattı.

Başrolünde Sedat Kapurtu , Metin Yıldız ve Ateş Fatih Uçan’ın rol aldığı “Benim Adım Osssman” filmi 17 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşuyor.


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