Sette sınırı aşan 5 oyuncu

Genellikle elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan oyuncular görüyoruz sıklıkla. Role bürünebilmek için kendilerinden taviz verip yoğun bir çlışma temposuna bürünüyorlar. Ancak, bu çalışma temposu içinde kendini kaybeden, stresle mücadele edemeyen veya yalnızca çizgiyi aşan oyuncular da görmek mümkün. Sette yaptıklarını duyunca hepsi bizi ayrı ayrı şaşırttı bu altı ismin. Gerçi, Jared Leto denilince her şey mümkünmüş gibi geliyor aslında.

Jared Leto





Sette bulunduğu süre boyunca karakterden çıkmamak bir oyuncu için oldukça önemli elbette. Ama Jared Leto'nun Suicide Squad'da canlandırdığı Joker rolü için sergilediği metot oyunculuğu hakkında okuduğumuz her şey, bizi biraz daha fazla zorladı. Hatta bazıları işin açıkçası tuhaftan çok rahatsız edici göründü. Birçok rol arkadaşına gönderdiği tuhaf hediyeler (kullanılmış prezervatifler, ölü domuz ve daha pek çok şey) "Bir sürprizin tüm dinamiklerini oluşturmak için elimden geleni yaptım. Anlık ve sarsıcı, hatta duvarları yıkıcı bir şeyler olmasını istiyordum. Joker, kişisel alan gibi hiçbir şeye saygı duymayan bir karakter, sınırları yok" diyor Leto, yaptıkları hakkında.





Ketherine Heigl







Birliikte çalışmanın zor olduğu söylenen oyunculardan bri de Katherine Heigl. Sette yaptıkları hakkında kabarık bir listesi bulunuyor, üstelik oldukça da sorunlu davranışları var. 2010 yapımı Life As We Know It filminin setinde yaşananlara inanıp inanmamak biraz da size kalmış. "Senaryoyu her gün sorgulamak, kıyafet problemler, pazarlık biçimi, onunla ilgili her şey sorun" diyor Hollywood kaynakları.

Julia Roberts







Julia Roberts gibi birinin sorunlu davranışlar sergilemesi aslında çok beklenilir bir şey değil, izleyici tarafından bakınca. Ancak kendisiyle ilgili de işler biraz karışıkmış.

Hollywood'un bilindik kurallarından birini ihlal etmiş Julia Roberts: Steven Spielberg ile tartışmamak. 1991 yapımı Hook'ta beraber çalışırken Roberts bir yandan da Kiefer Sutherland'den ayrılmış olmanın zorluklarıyla mücadele ediyordu. O dönemde Roberts ile çalışmak oldukça zor bir durummuş. Spielberg bile beraber çalışırken setteki yüksek tansiyon hakkında verdiği birkaç röportajda konuşmuş. Hatta Spielberg "onunla çalışmak bizim için tarihsiz bir süreçti" demiş.

Jennifer Lopez







Magazin gazetelerindeki dedikodulara inanıp inanmamak konusunda elbette temkinliyiz. Ama bunlara inanacaksak, Jennifer Lopez'in zor bir oyuncu olduğunu da kabul etmek zorundayız. O da kendi "Julia Roberts zamanlarını" What to Expect When You're Expecting isimli rıomantik komedinin çekim sürecinde geçirmiş. New York Daily News'e göre Lopez (o aralar 10 yıllık eşi olan Marc Anthony'den yeni ayrılmıştı) Atlanta'daki sette kimseyle doğrudan konuşmuyordu.

Lindsay Lohan







Georgia Rule isimli filmin setinde Lohan, bir Hollywood efsanesine dönüşmüştü. Los Angeles Times'a göre, işler Morgan Creek Productions'ın set şefi Lohan'a "şımarık bir çocuk gibi davrandığını" söylediği bir mektup gönderdikten sonra daha da kötüleşmiş.

Neredeyse her gün sete geç kalan Lohan, birçok set çalışanıyla da tartışmış. Buna iki Oscar ödüllü Jane Fonda da dahilmiş. Cesaretini takdir etmek gerek. Fonda, yine sete geç kaldığı bir gün Lindsay Lohan'a oldukça yüksek bir sesle "defol buradan" bile demiş.