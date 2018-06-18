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Sinema>  Sinema Haberleri
18 Haziran 2018 11:54

Sevgili Komşum filminin çekimleri başladı!

Senaryosunu Onur Ünlü ve Selcan Özgür’ün yazdığı filmde Emre Altuğ rol alıyor.


Senaryosunu Onur Ünlü ve Selcan Özgür’ün yazdığı filmin yapım şirketi ise TN Yapım. Yönetmenlik koltuğunda Taner Erhan’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda önemli isimler yer alıyor.


Sevgili Komşum’un oyuncu kadrosunda Ayşen Gruda, Erkan Can, Sezin Akbaşoğulları, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve ünlü popçu Emre Altuğ yer alıyor.


Bu film için saçlarının rengini değiştiren Emre Altuğ, önceki gün Çeşme'ye giderken havaalanında görüntülendi. Altuğ, saçları film için beyaza boyattım ve beğenildi. Yaşlanalım diye yaptık, daha da tarz olduk" dedi.


Ayşen Gruda filmde çok zengin olan Sabahat karakterini; Erkan Can ise filmde apartman kapıcısı olarak öne çıkacak olan Musa karakterini oynuyor.

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