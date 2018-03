Sevgililer gününde izlenebilecek 20 romantik film

Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır. Ancak sevgiliyle geçirilecek romantik dakikalarda pahabiçilemezdir. Sizin için derlediğimiz 20 romantik film önerisini listemizde bulabilirsiniz. 1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir.

14 ŞUBAT FİLM ÖNERİLERİ

1 – The Notebook

2 – Say Anything

3 – Dirty Dancing

4 – La La Land

5 – Sleepless in Seattle

6 – 500 Days in Summer

7 – You’ve Got Mail

8 – When Harry Met Sally

9 – Bridget Jones’s Diary

10 – Four Weddings and a Funeral

11 – My Best Friends’s Wedding

12 – Sixteen Candles

13 – The Wedding Singer

14 – As Good as it Gets

15 – Pretty Woman

16 – Aşk Sana Benzer

17 – İncir Reçeli

18 – Aşk Tesadüfleri Sever

19 – Unutursam Fısılda

20 – Evim Sensin