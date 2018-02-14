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14 Şubat 2018 10:16

Sevgililer gününde izlenebilecek 20 romantik film

Aşk her zaman sinemada kendine yer bulmuştur, peki bu sevgililer gününde hangi aşk filmleri iyi gider?

Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır. Ancak sevgiliyle geçirilecek romantik dakikalarda pahabiçilemezdir. Sizin için derlediğimiz 20 romantik film önerisini listemizde bulabilirsiniz. 1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir.

14 ŞUBAT FİLM ÖNERİLERİ
1 – The Notebook
2 – Say Anything
3 – Dirty Dancing
4 – La La Land
5 – Sleepless in Seattle
6 – 500 Days in Summer
7 – You’ve Got Mail
8 – When Harry Met Sally
9 – Bridget Jones’s Diary
10 – Four Weddings and a Funeral
11 – My Best Friends’s Wedding
12 – Sixteen Candles
13 – The Wedding Singer
14 – As Good as it Gets
15 – Pretty Woman
16 – Aşk Sana Benzer
17 – İncir Reçeli
18 – Aşk Tesadüfleri Sever
19 – Unutursam Fısılda
20 – Evim Sensin
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