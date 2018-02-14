Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır. Ancak sevgiliyle geçirilecek romantik dakikalarda pahabiçilemezdir. Sizin için derlediğimiz 20 romantik film önerisini listemizde bulabilirsiniz. 1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir.
14 Şubat 2018 10:16
Sevgililer gününde izlenebilecek 20 romantik film
Aşk her zaman sinemada kendine yer bulmuştur, peki bu sevgililer gününde hangi aşk filmleri iyi gider?
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