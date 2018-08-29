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Sinema>  Sinema Haberleri
29 Ağustos 2018 09:04

Sevgilisini kadroya aldı

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler kadrosuna katıldı.


Cem Yılmaz'ın çekimleri başlayan ve iki filmden oluşacakKarakomik Filmler'in kadrosuna yeni isimler eklendi.Mazhar Alanson, Defne Samyeli ve Defne Samyeli'nin kızıDeren Talu serinin ilk filminde rol alacak. Mazhar Alanson filmde zengin bir adamı, Samyeli ise onun eşini canlandıracak. Deren Talu ise bu ikilinin kızı rolünde yer alacak.


Filmde Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur gibi Cem Yılmaz filmlerinin vazgeçilmez oyuncularının yanı sıra Cem Davran, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya gibi isimler de yer alıyor. Karakomik iFİlmler, Defne Samyeli ve Deren Talu’nun ilk sinema deneyimi olacak. Cem Yılmaz'ın iki filmden oluşacak Karakomik Filmler projesi 2019 ocak ve martta yayınlanacak.


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