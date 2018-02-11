Sevilen oyuncu yaşamını yitirdi

Final sezonunun çekimleri devam eden Game of Thrones’un setinden yeni görüntüler sızdırıldı. Kral Şehri’nin (King Landing’s) çekimlerinin yapıldığı Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinden paylaşılan karelerde Westeros’un Kraliçesi Cersei ile Kuzey'in Koruyucusu John Snow’un bir araya geldiği görülüyor

Ödül sezonunun en dikkat çekici filmlerinden olan 7 Oscar adaylıklı Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’nin yönetmeni Martin McDonagh, filme gelen ırkçılık tartışmaları hakkında konuştu

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Aktörün uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu.

59 yaşındaki Reg E. Cathey'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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