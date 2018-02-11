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Sinema>  Sinema Haberleri
11 Şubat 2018 10:23

Sevilen oyuncu yaşamını yitirdi

House of Cards'ın sevilen oyuncusu Reg E. Cathey, 59 yaşında hayatını kaybetti.

House of Cards dizisinde canlandırdığı Freddy Hayes karakteri ile sevilen Emmy ödüllü ünlü aktör Reg E. Cathey, New York'ta kaldığı evde hayatını kaybetti.

59 yaşındaki Reg E. Cathey'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Aktörün uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu.
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