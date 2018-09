Sevişme sahneleri nasıl çekiliyor?

Eğer bir yapımda ateşli sahneler varsa bazen filmin bütününden çok daha fazla konuşulur. Hele o sahnelerde yıldız oyuncular rol alıyorsa... Kimi zaman da bu sahneler yapım şirketleri tarafından ticari kaygılarla basına 'sızdırılır'. Kimi zaman hiç istenmese de filmin önüne geçen, çok konuşulan o sahnelerde rol alan yıldızlar dört bir yanları yapım ekibiyle çevrili bir halde 'sevişiyormuş' gibi yaparken ne hissederler. Sinemanın ünlü oyuncuları bu tür aşk sahnelerinin çekimi sırasında neler hissettiklerini anlattı.

Gökten Üç Elma Düştü

Bir dönem televizyonlara damga vuran Yaprak Dökümü dizisinin Fikret’i Bennu Yıldırımlar, Gökten Üç Elma Düştü adlı filmde cüretkar sahnelerde rol almıştı. Rol arkadaşı Kürşat Alnıaçık ile yatağa giren Yıldırımlar, tiyatro sanatçısı olan eşi Bülent Emin Yarar'ın bu sahnelere karışmadığını söyledi. Yıldırımlar 'Ben eğitimini aldığım işimi yaptım ve bu filmdeki rolümle ilgili hiç bir tepki de almadım. Özellikle de eşimden. Çünkü işimi yaptığımı biliyor. Ben eleştirilere açık bir insanım. Filmde bir fahişeyi oynamam gerekiyordu. Ben de oyuncuyum, oyunu kuralına göre oynadım' dedi.

Herkes mi Aldatır

Vizyona girdiği dönem herkesin çok konuştuğu Herkes mi Aldatır filminde rol gereği yatağa giren Ragıp Savaş bu sahneler için eşinden izin aldığını söyledi. 'Film aldatma üzerine, sevişme sahneleri olması da doğal' diyen Savaş, bu sahnelerle ilgili eşinden herhangi bir olumsuz tepki almadığını söyledi. Aktörün eşi Fadime Savaş da 'Ragıp'ın sevişme sahneleri olduğunu senaryoda okumuştum. Her kadın eşini kıskanır ama, konu iş olunca korkulacak bir şey görmüyorum' diye konuştu.

Revolutionary Road

Titanik'ten yıllar sonra Revolutionary Road filminde Leonardo Dicaprio ile kamera karşısına geçen Kate Winslet, ateşli sahnelerde rol aldı. Güzel yıldız için işin en zor olan yanı filmi o dönem evli olduğu Sam Mendes'in yönetmesi. 'Biri iyi arkadaşım biri eşim. Sevişme sahnelerinde kendimi garip hissettim ama işim bu ve gerekeni yaptım.'

Son Osmanlı Yandım Ali

Kenan İmirzalıoğlu ile bir dönem aşk yaşayan Zeynep Beşerler, aktörün Son Osmanlı Yandım Ali filminde rol arkadaşı Anna Babkova ile ateşli sahnelerini izlemekten pek hoşlanmadığını söylemişti. 'Sevdiğiniz insanın sevişme sahnelerini izlemek tuhaf bir duygu' diyen Beşerler 'Oyuncuyuz ve birbirimize saygı göstermek zorundayız' demiş ancak 'Kenan'ın o sahnelerini izlerken içim burkuluyor' itirafında da bulunmuştu.

Temel İçgüdü

Temel İçgüdü filminin yönetmeni Paul Verhoeven 'Her sahneyi elle çizdim. Böylece her şeyi daha detaylı görebileceklerdi. Oyuncular resimleri ilk gördüklerinde şoke oldular. Yüzlerini gördüm 'Bu da nedir!' diye bakıyorlardı. Onlara her şeyi açıkladım. Böylece o sahneleri çektiler. Ben ne kadar istersem o kadar ileri gitmeyi kabul ettiler.'

The Edge of Love

Keira Knightley; başrollerinden birini üstlendiği The Edge of Love'daki sahneleriyle çok konuşuldu. Filmde kocasını oynayan Cillian Murphy'yle olan sevişme sahnesi için bakın Knightley ne demiş: 'Çok basit. Çünkü bu bir seks sahnesi ve çıplak olmak gerek. Bu sahneleri çamaşır giyerek çekmeyi düşünmem bile.'

Üç Maymun

Üç Maymun filminde Yavuz Bingöl oynadığı kısacık bir yatak odası sahnesi çok konuşulan Hatice Aslan da Atasoy ile aynı fikirde. Göğüslerinin göründüğü sahnenin iki buçuk günde çekildiğini söyleyen Aslan rahatsız olup olmadığı sorusuna ise şöyle cevap verdi: 'Hayır, niye rahatsız olayım! Onlar Hacer'in göğüsleri. Oğluna süt vermiş bir annenin göğüsleri.'

We Own The Night

Gecenin İki Yüzü adlı filmin başlangıcında Joaquin Phoneix ile çok konuşulan bir sahnede yer alan Mendes 'Bunun pek de keyifli bir sahne olmadığını söyleyip ekliyor: 'Ama yapmak zorundaydım ve yaptım.'

Zeynep'in Sekiz Günü

Zeynep'in Üç Günü filmindeki cüretkar sahneleriyle çok konuşulan Fadik Sevin Atasoy, en çok bu sahnelerin basına yansıma biçiminden rahatsız. 'Ben sadece bir karaktere hayat veriyorum, can veriyorum' diye konuşuyor Atasoy.

Uzun Yol

İngiltere’nin “Yabancı Dilde En İyi Film Oscar”ı aday adayı olmasıyla manşet olan Uzun Yol filminin başrol oyuncuları Hakan Yufkacigil ile Nil Günal Çakıroğlu cüretkar sahneleriyle uzun süre gündemden düşmemişti.