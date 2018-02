Seyirci 'Kar' dedi!

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, dün gece Soho House İstanbul’da yapılan ödül töreniyle sona erdi. Uluslararası Keş!f Yarışması, Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması ve Türkiye’den Kısalar ödüllerinin yanı sıra, bu yıl ilk kez verilen !f Yeni Seyirci Ödülü’nü kazanan film de belli oldu.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin son bir yıl içerisinde Türkiye sinemasında üretilmiş ya da Türkiye ile ilgili filmleri buluşturan yeni bölümü !f Yeni’de gösterilen 7 film, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü için yarıştı. Seyircinin oylarıyla seçilen Emre Erdoğduimzalı “Kar”, CGV Arthouse’un İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir’de bulunan salonlarında gösterim imkanı yakaladı. Kar, Antalya’nın sokak aralarındaki hayatların ve Müzeyyen adlı genç kızın, henüz bebekken kendisine tercih edilen kardeşi Ali’yle olan imtihanının hikayesini anlatıyor. Başrollerde Hazar Ergüçlü, Ozan Uygun ve Halil Babür gibi isimler var.

İstanbul ayağı dün gece sona eren ve toplam 111 filminin gösterildiği festival, 1 Mart’ta Ankara ve İzmir’e doğru yola çıkacak ve 4 Mart’ta sona erecek.

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali Ödülleri

Uluslararası Keş!f Yarışması Birincilik Ödülü

Bertrand Mandico

Les garçons sauvages / Vahşi Oğlanlar, Fransa

Uluslararası Keş!f Yarışması Jüri Özel Ödülü

João Dumans, Affonso Uchoa

Araby / Arap, Brezilya

Uluslararası Keş!f Yarışması SİYAD Ödülü

Tamer El Said

Nothing Factory / Hiçlik Fabrikası, Portekiz

Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması Birincilik Ödülü

Primas / Primalar

Laura Bari, Kanada, Arjantin

Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması Jüri Özel Ödülü

The Other Side of Everything / Her Şeyin Diğer Yanı

Mila Turajliç, Sırbistan, Fransa ve Katar

!f Yeni Seyirci Ödülü

Kar

Emre Erdoğdu, Türkiye

Türkiye’den Kısalar Seyirci Ödülü

Birincilik: Bıraktığın Yerden / Volkan Güney Eker

İkincilik: Kötü Kız / Ayce Kartal

Üçüncülük: Ayakkabı / Nehir Tuna