Seyirci 'Kar' dedi!

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, dün gece Soho House İstanbul’da yapılan ödül töreniyle sona erdi. Uluslararası Keş!f Yarışması, Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması ve Türkiye’den Kısalar ödüllerinin yanı sıra, bu yıl ilk kez verilen !f Yeni Seyirci Ödülü’nü kazanan film de belli oldu.
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin son bir yıl içerisinde Türkiye sinemasında üretilmiş ya da Türkiye ile ilgili filmleri buluşturan yeni bölümü !f Yeni’de gösterilen 7 film, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü için yarıştı. Seyircinin oylarıyla seçilen Emre Erdoğduimzalı “Kar”, CGV Arthouse’un İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir’de bulunan salonlarında gösterim imkanı yakaladı. Kar, Antalya’nın sokak aralarındaki hayatların ve Müzeyyen adlı genç kızın, henüz bebekken kendisine tercih edilen kardeşi Ali’yle olan imtihanının hikayesini anlatıyor. Başrollerde Hazar Ergüçlü, Ozan Uygun ve Halil Babür gibi isimler var.
İstanbul ayağı dün gece sona eren ve toplam 111 filminin gösterildiği festival, 1 Mart’ta Ankara ve İzmir’e doğru yola çıkacak ve 4 Mart’ta sona erecek.
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali Ödülleri
Uluslararası Keş!f Yarışması Birincilik Ödülü
Bertrand Mandico
Les garçons sauvages / Vahşi Oğlanlar, Fransa
Uluslararası Keş!f Yarışması Jüri Özel Ödülü
João Dumans, Affonso Uchoa
Araby / Arap, Brezilya
Uluslararası Keş!f Yarışması SİYAD Ödülü
Tamer El Said
Nothing Factory / Hiçlik Fabrikası, Portekiz
Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması Birincilik Ödülü
Primas / Primalar
Laura Bari, Kanada, Arjantin
Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması Jüri Özel Ödülü
The Other Side of Everything / Her Şeyin Diğer Yanı
Mila Turajliç, Sırbistan, Fransa ve Katar
!f Yeni Seyirci Ödülü
Kar
Emre Erdoğdu, Türkiye
Türkiye’den Kısalar Seyirci Ödülü
Birincilik: Bıraktığın Yerden / Volkan Güney Eker
İkincilik: Kötü Kız / Ayce Kartal
Üçüncülük: Ayakkabı / Nehir Tuna