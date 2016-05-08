Sharon Stone de artık Marvel'de

Sharon Stone, James Corden ile yaptığı röportajda bir Marvel filminde minik bir rol aldığını ancak bu rolü yaptığı anlaşmalar gereği söylemeyeceğini belirtti.







Stone'nin bundan sonraki projesi Marvel Sinematik Evreni'nde ancak yapılan gizlilik anlaşması gereği bu projenin ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Röportajında sürekli minik kavramını kullanan Stone'nin neden böyle dediğini bilmiyoruz.







Ancak Ant-Man'deki Janet Van Dyne/Wasp olma ihtimali var. Janet Van Dyne ilk filmde sadece bir kere gözükmüştü. Zaten onda da izleyici, karakterin yüzünü görmemişti. Resmi olarak açıklanana kadar bu durum ne yazık ki sadece tahminden ibaret kalacak.







Ancak kesin olan bir şey var ki Temel İçgüdü hayranları, Ant-Men'de Dr. Hank Pym rolündeki Michael Douglas ve ekibe yeni eklenen Sharon Stone'yi, yeniden beraber görme ihtimali konusunda çıldırıyorlardır. Temel İçgüdü filmi hakkında küçük bir malumata sahip olmak bile böyle bir habere heyecanlanmamak için yeterli sebeptir.







Sharon Stone'nin filmde, hangi rolü alabileceğine dair birçok seçenek olsa da onun muhteşem bir oyuncu olduğunu ve Marvel'in doğru olanı bulacağından emin olabiliriz.







AHMET TOĞAÇ