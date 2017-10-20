Sharon Stone meşhur sahneyi hatırlattı





59 yaşındaki Sharon Stone milyonların tanıdığı bir Hollywood yıldızı olmasını kuşkusuz Michael Dougles ile başrolünü paylaştığı film Temel İçgüdü'ye (Basic Instinct) borçlu.



Üzerinden tam 25 yıl geçti ama sinema tarihine geçen bu ikonik sahne hiç unutulmadı.59 yaşındaki Sharon Stone milyonların tanıdığı bir Hollywood yıldızı olmasını kuşkusuz Michael Dougles ile başrolünü paylaştığı film Temel İçgüdü'ye (Basic Instinct) borçlu.



Beverly Hills'de düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak katılan Stone'un görüntüsü de akıllara filmdeki ünlü sorgulama sahnesini getirdi.



Beverly Hills'de düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak katılan Stone'un görüntüsü de akıllara filmdeki ünlü sorgulama sahnesini getirdi.



Oyuncu duruşu ve kıyafetleriyle adeta 25 yıl öncesine döndü.



Temel İçgüdü filminin senaristi Joe Eszterhas, Sharon Stone için "Marilyn Monroe'dan bu yana Amerika'nın en büyük seks sembolü" demişti.



Ancak Temel İçgüdü'deki meşhur sahne de bir tutam pişmanlık içeriyor.



Oyuncu duruşu ve kıyafetleriyle adeta 25 yıl öncesine döndü.Temel İçgüdü filminin senaristi Joe Eszterhas, Sharon Stone için "Marilyn Monroe'dan bu yana Amerika'nın en büyük seks sembolü" demişti.Ancak Temel İçgüdü'deki meşhur sahne de bir tutam pişmanlık içeriyor.



Sharon Stone bu sahne çekilirken yönetmen Paul Verhoeven'in kendisini kandırdığını açıklamıştı.