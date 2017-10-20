Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
20 Ekim 2017 11:00

Sharon Stone meşhur sahneyi hatırlattı

59 yaşındaki Sharon Stone 25 yıl öncesine döndü.

Üzerinden tam 25 yıl geçti ama sinema tarihine geçen bu ikonik sahne hiç unutulmadı.

59 yaşındaki Sharon Stone milyonların tanıdığı bir Hollywood yıldızı olmasını kuşkusuz Michael Dougles ile başrolünü paylaştığı film Temel İçgüdü'ye (Basic Instinct) borçlu.


Beverly Hills'de düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak katılan Stone'un görüntüsü de akıllara filmdeki ünlü sorgulama sahnesini getirdi.


Oyuncu duruşu ve kıyafetleriyle adeta 25 yıl öncesine döndü.

Temel İçgüdü filminin senaristi Joe Eszterhas, Sharon Stone için "Marilyn Monroe'dan bu yana Amerika'nın en büyük seks sembolü" demişti.

Ancak Temel İçgüdü'deki meşhur sahne de bir tutam pişmanlık içeriyor.


Sharon Stone bu sahne çekilirken yönetmen Paul Verhoeven'in kendisini kandırdığını açıklamıştı.
Yönetmenin bu sahne çekilirken kendisine güvence verdiğini anlatan Stone filmi izlediğinde şok olduğunu ve Verhoeve'e tokat attığını söylemişti.

Temel İçgüdü'den sonra kariyerinde benzer bir çıkış daha yakalayamasa da belli ki Sharon Stone daha uzun yıllar bu ikonik sahneyle anılacak.

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Temel İçgüdü
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir