Sherlock, Doctor Strange'yi anlattı

Marvel, daha önce beyazperdede görülmemiş bir karakter ile karşımıza çıkacak. Hatta bu karakter Marvel için de biraz değişik. Çünkü Marvel evreninin bilindik filmlerinden hayli farklı. Hangi filmden bahsettiğimiz zaten açık, Doctor Strange. Sherlock dizisi ile tanınan aktör Benedict Cumberbatch’in başrolünde olduğu filmin çekimleri bitmiş durumda. Şimdi size, bu çekimlerin son ayağında, Cumberbatch ile filme dair yapılan röportajı aktarıyoruz. Marvel hayranlarının heyecan ve tedirginlikle beklediği Doctor Strange’yi, beyazperde ile buluşmadan onu canlandıran oyuncunun ağzından dinleyelim.





Çizgi romanları hiç okudunuz mu?

Benedict Cumberbatch: Hayır, onları okumadım. Benim çizgi roman okuyuşum çok seyrekti. Çehov ve Dickens okumaya zorlandığım yüzünden değil. Çocukken tatillerde Asterix okurdum ve Tin Tin de yayınlanıyordu, hatırlıyorum. Hiçbir zaman hiçbir şey için “ineklemedim”. Hiçbir şeye tam anlamıyla uzun süreli takıntılı olmadım. Biraz ondan biraz bundan işte. Ben bu eseri, filmi duyduğumda keşfettim. İlk önce Scott’la (Scott Derrickson, filmin senarist ve yönetmeni) buluştum. İşin içine Kevin’la (Kevin Feige, filmin yapımcısı) girdim, ve açılıp dedim ki "Pekala bu, tüm çizgi romanlar gibi dönemine göre çok fazla." Ve ilk sorum şu oldu, "Bu filmi nasıl yapacaksın? Bu filmi neden şimdi yapıyorsun?". Ve cevaplar o kadar çekiciydi ki, şöyle dedim: "Ben varım!"





Bunun, zaten var olan Marvel evrenine yeni bir köşe açmasının karaktere ve role getirdiği bir ağırlık var mıydı?

Benedict Cumberbatch: Evet biraz. Ama bence büyük adımlar atarken her simgesel rolü oynamak ağırlık getirir. Yani, senden önce gelen insanların gölgesinde kalmak ve sen bu süreçten geçemezsin. İlluminati ve başka her ne olabilirse, bunun nasıl işlediğini ve nerde son bulduğunu görmek için heyecanlıyım. Yani, evet, tüm çizgi roman kahramanlarının arasındaki yerini farkındayım. Ne olacağını görmek için heyecanlanıyorum. Ve bildiğiniz gibi, tüm bu önceki canlı örnekler, çizgi roman formatının ve yolculuğunun beklenmedik yollarıyla çekildi. Böylece, inatçı hayranlarını memnun ettiği açıkça görülen bu harika boşluğu karşılamayı başardılar. Aynı zamanda yeni bir şey getirdiler. Bence bu, bu çocuğun yolculuğu için en önemli özellik olacak.





Görülüyor ki, hayranlar rol için yıllardır seni istiyorlar, merak ediyorum bu ne zaman gerçekten senin için “orada duran ve sonradan senin ilgini çeken” bir şeye dönüştü.

Benedict Cumberbatch: İlk bahsedildiğinde, Kevin’la tanıştım, Scott’la tanıştım ve bu zaman aralığını tam hatırlayamıyorum. “Making a Murderer”ı izliyordum ve bu projenin ne kadar tanıdık geldiğini fark ettim. Gerçekten korkutucuydu. Ama insanların beni role uygun görmelerinden gururum okşandı. Bir noktada zordu. Bu bana yapılmış kocaman bir iltifat ve sonra bana karakterin bu fikri için çalışmama güç verdi. Sonra benim Hamlet çekimlerime ve Sherlock’un 4. Sezonuna uyumlu bir program hazırlandı. Bu yüzden her gelecek günü teslim etmek, sözümü tutmam için başka bir sebep.





Strange’in hikayesini zaten biliyoruz, peki, kibirli bir beyin cerrah, nasıl yüce bir sihirbaza dönüşüyor?

Benedict Cumberbatch: Filmin sonunda hala biraz kibirli... Dünyanın onun etrafında dönmediğini anladığını söyleyebilirim, daha iyi şeylerin olduğunu anladı. Ancak beyin cerrahı olarak yaptığını düşündüğü şeyler, bunlar güzeldi çünkü aslında ölümü kontrol etme ve kendi ve başkalarının kaderlerini kontrol etme girişimlerinden biri olsa da, pek çok insanın sağlığına yardımı dokundu. Ancak yine de ego tarafından yönetiliyordu. Sonra “daha az egolu” hale geldi. Ama filmin sonunda daha yalnız hale geldiğin ancak harika bir sihirbaz olduğunu keşfettiğini de söyleyebilirim. Yani bu devasa bir değişim. Adamın başına hayal edebileceğiniz muhtemel olan her şey geliyor, bir bakıma kendi profesyonelliğinin rehberi gibi. Hayatının kontrolü tamamen kendi eline geçiyor. Yine de gayet açık bir şekilde eksikleri var. Ama bu güzel bir hayat ve sonra bu araba kazasını geçiriyor ve kendini iyileştirmeye takıntılı hale geliyor. Ama gerçekten iyileşmenin eskiden olduğu hale gelmenin ötesine bir şey olduğunu fark edemiyor. İçinde olan bir şeyi harekete geçirmesi gerekiyor. Hepsi aynı kaynaktan geliyor. Adam hepimiz gibi. Bu dünyaya gelen ve onu, ilk tanıştığımız noktaya getiren deneyimler yaşamış biri. Bence bununla ilgili filmin içinde güzel bir açıklama var. O zor biri, kibirli, ama bir yandan da çok zeki ve çekici ve şöyle düşünüyorsunuz “evet, beyin ameliyatına ihtiyacım olsaydı, onu başımda isterdim.” Diğer insanlara saygı duyuyor ama haklı olduğunu düşündüğü zamanlarda değil. Haklı olduğunu bildiği veya hissettiğinde ve alçakgönüllülüğün bakış açısının problemi haklı olması. Bu işte gerçekten çok iyi.



AHMET TOĞAÇ