Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
4 Ekim 2016 15:31

Sherlock dördüncü sezonda sona eriyor

Bir röportajında Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin dördüncü sezonuyla bitebileceğini söyledi.

Londra sokaklarında gezen Sherlock ve Dr. Watson'a hasret kalabiliriz. Üstelik bunu birinci ağızdan duyduk. İki sezonu arasında yıllar geçen Sherlock, dördüncü sezonla birlikte final yapabileceğinin sinyallerini Benedict Cumberbatch'in GQ UK dergisindeki röportajıyla verdi. Endişelenmekte haklı olabiliriz. BBC One'da yayınlanan dizi, 2010'da yayınlanmaya başlaydı ve 6 yıl içerisinde yalnızca üç sezon yayınlandı. Bununla birlikte yayınlanan son bölümü "The Abominable Bride" 1 Ocak 2016'da gösterilmiş, dizinin dördüncü sezonu da Ağustos ayında duyurulmuştu. ComicCon'da da özel bir video yayınlayarak dördüncü sezon duyurusunu vurucu bir şekilde yapmıştı BBC. 34 kez Emmy Ödülleri'ne aday olan dizi, 7 Emmy ödül kazanmıştı.



Sherlock Holmes'u canlandıran ve bu diziyle büyük bir üne kavuşan Benedict Cumberbatch, GQ'nun İngiltere baskısına verdiği röportajda dizinin hayranlarını üzen bir haber verdi. Cumberbatch sözlerine dizinin geri dönülmez bir noktaya geldiğini söyleyerek başladı. "Dürüst olmam gerekirse, sanki bir devrin sonuymuş gibi geliyor. 4. sezonla beraber dizi artık geri dönülemeyecek bir noktaya geliyor. Elbette bu dizide asla, asla demedik. Yeniden değerlendirebiliriz, her zaman bu işin arkasındayım, ama yakın gelecekte hepimizin yapmak istediği farklı şeyler var. Yine de bekleyip, göreceğiz." diyen Benedict Cumberbatch, dizinin sonunun yakın olduğunu işaret etti. Dizinin hayranları, haber yayılmaya başladığından beri sosyal medyada üzüntülerini ve dizinin bitmemesi gerektiğini vurguluyor. Sherloc'un kaderinin ne olacağını hep beraber dördüncü sezonla birlikte göreceğiz. Dördüncü sezonun 2017 yılının ilk aylarında yayınlanması bekleniyor.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir