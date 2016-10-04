Londra sokaklarında gezen Sherlock ve Dr. Watson'a hasret kalabiliriz. Üstelik bunu birinci ağızdan duyduk. İki sezonu arasında yıllar geçen Sherlock, dördüncü sezonla birlikte final yapabileceğinin sinyallerini Benedict Cumberbatch'in GQ UK dergisindeki röportajıyla verdi. Endişelenmekte haklı olabiliriz. BBC One'da yayınlanan dizi, 2010'da yayınlanmaya başlaydı ve 6 yıl içerisinde yalnızca üç sezon yayınlandı. Bununla birlikte yayınlanan son bölümü "The Abominable Bride" 1 Ocak 2016'da gösterilmiş, dizinin dördüncü sezonu da Ağustos ayında duyurulmuştu. ComicCon'da da özel bir video yayınlayarak dördüncü sezon duyurusunu vurucu bir şekilde yapmıştı BBC. 34 kez Emmy Ödülleri'ne aday olan dizi, 7 Emmy ödül kazanmıştı.
4 Ekim 2016 15:31
Sherlock dördüncü sezonda sona eriyor
Bir röportajında Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin dördüncü sezonuyla bitebileceğini söyledi.
Londra sokaklarında gezen Sherlock ve Dr. Watson'a hasret kalabiliriz. Üstelik bunu birinci ağızdan duyduk. İki sezonu arasında yıllar geçen Sherlock, dördüncü sezonla birlikte final yapabileceğinin sinyallerini Benedict Cumberbatch'in GQ UK dergisindeki röportajıyla verdi. Endişelenmekte haklı olabiliriz. BBC One'da yayınlanan dizi, 2010'da yayınlanmaya başlaydı ve 6 yıl içerisinde yalnızca üç sezon yayınlandı. Bununla birlikte yayınlanan son bölümü "The Abominable Bride" 1 Ocak 2016'da gösterilmiş, dizinin dördüncü sezonu da Ağustos ayında duyurulmuştu. ComicCon'da da özel bir video yayınlayarak dördüncü sezon duyurusunu vurucu bir şekilde yapmıştı BBC. 34 kez Emmy Ödülleri'ne aday olan dizi, 7 Emmy ödül kazanmıştı.
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