Sherlock Holmes 3 için beklemeye devam!





2009 yılında Sherlock Holmes ile başlayan, 2011'de ikinci film Sherlock Holmes: A Game of Shadows ile bir seriye dönüşerek dünya çapında büyük gişe başarısı yakalayan roman uyarlamasının üçüncüsüyle ilgili sürekli haberler almaktaydık fakat çekim ya da vizyon tarihi ile ilgili bir türlü net bilgiye ulaşamamıştık.

Geçtiğimiz aylarda Holmes'a yeniden hayat vermek istediğini ve bunun muhakkak gerçekleşeceğini söyleyen oyuncu Robert Downey'nin ardından beklenen vizyon tarihi nihayet Warner Bros tarafından açıklandı. Yapım şirketi, Sherlock Holmes 3 için belirlenen vizyon tarihinin 25 Aralık 2020 olduğunu açıkladı.

Bakalım serinin devam filmini kim yönetecek.