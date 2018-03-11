Sherlock Holmes 3 son gelişmeler!

Hayranlarının çok yakından bileceği üzere, Robert Downey Jr., 2009’da Guy Ritchie’nin Sherlock Holmes filminde Jude Law ile birlikte yer almıştı. Film, büyük bir ticari başarıya dönüşmüş, bu yüzden Warner Bros hemen bir devam filmi hazırlamıştı.
Hayranlarının çok yakından bileceği üzere, Robert Downey Jr., 2009’da Guy Ritchie’nin Sherlock Holmes filminde Jude Law ile birlikte yer almıştı. Film, büyük bir ticari başarıya dönüşmüş, bu yüzden Warner Bros hemen bir devam filmi hazırlamıştı.
Sevilen oyuncu bir röportajda "bu aralar bir başka Sherlock Holmes filmi için konuşuyoruz" şeklinde konuştu.
Bilgi, nihayet yönetmen Patty Jenkins tarafından onaylandı.
Yönetmen Nash Edgerton, izleyici karşısına bir kara komedi ile çıkıyor.
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