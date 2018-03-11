11 Mart 2018 09:49 Sherlock Holmes 3 son gelişmeler! Sevilen oyuncu bir röportajda "bu aralar bir başka Sherlock Holmes filmi için konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

Hayranlarının çok yakından bileceği üzere, Robert Downey Jr., 2009’da Guy Ritchie’nin Sherlock Holmes filminde Jude Law ile birlikte yer almıştı. Film, büyük bir ticari başarıya dönüşmüş, bu yüzden Warner Bros hemen bir devam filmi hazırlamıştı.

Devam filmi Sherlock Holmes: A Game of Shadows 2011 sonlarında sinemalardaydı. Downey Jr. ve Jude Law, Sherlock Holmes ve Dr. Watson olarak yeniden izleyici karşısındaydılar. Filmle ilgili dünya çapında genel anlamda çok iyi bulunmadığı yazılıp çizilse de, yeni bir devam filmine göz kırpmak için de gişede hatırı sayılır bir başarı yakalamıştı. (546 milyon dolar)

Warner Bros, böyle br üçüncü projeden bahsetse de 2011'den beri hala prodüksiyon aşamasına geçemedi ve umutlar yavaş yavaş tükenmeye başladı.

Robert Downey Jr, ise yakın zamanda yaptığı röportajda serinin hayranlarını üçüncü film için heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.

EW ile yaptığı röportajda Downey Jr., Sherlock Holmes 3 ve başka projelerin sırada olduğunu söyledi:“…Bu aralar yeni bir Sherlock Holmes filmi için konuşuyoruz, bir yandan da HBO için Perry Mason üzerinde çalışıyoruz, farklı ve yeni projelerim olacak.”

Gelişmeleri merakla bekliyoruz doğrusu.