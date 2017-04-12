12 Nisan 2017 16:20 Shrek 5'te planlar tamamen değişti Ne zamandır Shrek serisinden bir şeyler duymuyorduk. Şimdi duyduklarımız ise seriyle ilgili bambaşka planlar olduğunu ortaya koyuyor.

Shrek'ten serinin gündemini değiştirecek haberler geliyor. Öncelikle şunu söyleyelim; yeni bir Shrek yapımı, çok da uzak bir ihtimal değil ancak beklememiz gereken süre, tahmin edilenden biraz daha uzun. Shrek 5, uzun bir zamandır üzerinde konuşulan ve ne durumda olduğu sorulan bir yapımddı. Üç yılı geçkin bir süredir de gündemdeydi. Bu yıl, The Boss Baby isimli başarılı animasyon filmiyle bir kez daha ismini duyuran senarist Michael McCullers, verdiği bir röportajda Shrek 5'in senaryosunu bitirdiğini söyledi. Ancak önümüzde tabii ki, yapım aşaması uzun sürecek ve serinin diğer yapımlarından biraz farklı olacağını da söylemek mümkün.









"Gerçekten çok severek yazdığım senaryoyu bitirdim. Benim için oldukça özel bir iş. Arkasında büyük bir keşif var ama bundan çok dfa bahsedebileceğimi sanmıyorum. Serinin geleceğini belirlemek ve işleri ilerletebilmek için yapımcılar büyük bir ilgiyle çalışıyor. Daha önce dört film yapılmıştı, bu filmlerde birçok karakter bulunuyordu ve artık çok daha farklı yönlere gitmeyi deneyeceğiz.

McCullers, seriyle ve geleceğiyle ilgili bunları söylüyor. Henüz projenin ilk adımları atılmasına rağmen, üzerinde tartışılan bir senaryo olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, bu röportaj bize serinin farklı bir noktaya gideceğini de işaret ediyor röportaj. En son gördüğümüzde Shrek artık bir aile babasıydı. Başından geçen tuhaf alternatif evren macerasından sonra, her şey birden normale dönüyordu. Ancak serinin yeni filminden ne beklememiz gerektiğini kestirmek özellikle Shrek Forever After'dan sonra biraz daha zor. Serinin senaristi elbette şimdilik senaryoyla ilgili bir şeyler söyleyebilecek durumda değil ve proje de akıl yürüterek çıkarımlarda bulunabileceğimiz noktalara oldukça uzak.

Shrek 5 ile ilgili bildiğimiz son şey ise Eddie Murphy'nin verdiği bir röportajdan geliyor. Eddie Murphy filmle ilgili "2019 ya da 2020'de yeni filmin geleceği" bilgisini veriyor.