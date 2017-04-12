Shrek'ten serinin gündemini değiştirecek haberler geliyor. Öncelikle şunu söyleyelim; yeni bir Shrek yapımı, çok da uzak bir ihtimal değil ancak beklememiz gereken süre, tahmin edilenden biraz daha uzun. Shrek 5, uzun bir zamandır üzerinde konuşulan ve ne durumda olduğu sorulan bir yapımddı. Üç yılı geçkin bir süredir de gündemdeydi. Bu yıl, The Boss Baby isimli başarılı animasyon filmiyle bir kez daha ismini duyuran senarist Michael McCullers, verdiği bir röportajda Shrek 5'in senaryosunu bitirdiğini söyledi. Ancak önümüzde tabii ki, yapım aşaması uzun sürecek ve serinin diğer yapımlarından biraz farklı olacağını da söylemek mümkün.
12 Nisan 2017 16:20
Shrek 5'te planlar tamamen değişti
Ne zamandır Shrek serisinden bir şeyler duymuyorduk. Şimdi duyduklarımız ise seriyle ilgili bambaşka planlar olduğunu ortaya koyuyor.
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.