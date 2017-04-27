Bu senenin başlarında yönetmen ve senarist M. Night Shyamalan, izleyicilere Split'in vizyona girmesiyle büyük bir sürpriz yaptı. Film, 2000'de vizyona giren Unbreakable'ın "gizli" devam filmiydi. Sinemadan çıkarken herkesin aklında tewk bir soru vardı: Bu serinin, tüm karakterleri bir araya toplayan bir devam filmi olacak mı= Bugün artık bunu doğrulayabiliriz. Shyamalan'ın yaptığı açıklamaya göre, filmin ismi Glass olacak, bir buçuk sene sonra vizyona girecek ve kadrosunda James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson ve Anya Taylor-Joy bulunacak. Shyamalan, izleyicisine sürprizler yapmayı gerçekten çok seviyor belli ki.
27 Nisan 2017 14:44
Shyamalan, The Unbreakable ve Split serisinin üçüncü filmini duyurdu
Seveninin çok sevdiği, sevmeyeninin "Bu projeyi kotaramaz" dediği ünlü senarist ve yönetmen M. Night Shyamalan, seyircisine yaptığı sürprizi devam ettirmeye karar verdi.
Bu senenin başlarında yönetmen ve senarist M. Night Shyamalan, izleyicilere Split'in vizyona girmesiyle büyük bir sürpriz yaptı. Film, 2000'de vizyona giren Unbreakable'ın "gizli" devam filmiydi. Sinemadan çıkarken herkesin aklında tewk bir soru vardı: Bu serinin, tüm karakterleri bir araya toplayan bir devam filmi olacak mı= Bugün artık bunu doğrulayabiliriz. Shyamalan'ın yaptığı açıklamaya göre, filmin ismi Glass olacak, bir buçuk sene sonra vizyona girecek ve kadrosunda James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson ve Anya Taylor-Joy bulunacak. Shyamalan, izleyicisine sürprizler yapmayı gerçekten çok seviyor belli ki.
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