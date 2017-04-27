27 Nisan 2017 14:44 Shyamalan, The Unbreakable ve Split serisinin üçüncü filmini duyurdu Seveninin çok sevdiği, sevmeyeninin "Bu projeyi kotaramaz" dediği ünlü senarist ve yönetmen M. Night Shyamalan, seyircisine yaptığı sürprizi devam ettirmeye karar verdi.

Bu senenin başlarında yönetmen ve senarist M. Night Shyamalan, izleyicilere Split'in vizyona girmesiyle büyük bir sürpriz yaptı. Film, 2000'de vizyona giren Unbreakable'ın "gizli" devam filmiydi. Sinemadan çıkarken herkesin aklında tewk bir soru vardı: Bu serinin, tüm karakterleri bir araya toplayan bir devam filmi olacak mı= Bugün artık bunu doğrulayabiliriz. Shyamalan'ın yaptığı açıklamaya göre, filmin ismi Glass olacak, bir buçuk sene sonra vizyona girecek ve kadrosunda James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson ve Anya Taylor-Joy bulunacak. Shyamalan, izleyicisine sürprizler yapmayı gerçekten çok seviyor belli ki.







M. Night Shyamalan, dün akşam saatlerinde Twitter sayfası üzerinden duyurdu yeni projesini. Geçtiğimiz aylarda da Twitter hesabından birçok kez bu konuyla ilgili ipucu verdikten sonra, nihayetinde yapılan bu resmi açıklama izleyicilerin kafasındaki soru işaretlerini bütünüyle sildi. Filmin şimdiden yapımcıları ve dağıtımcıları da hazır durumda. Glass, 18 Ocak 2019'da vizyona girecek.

Henüz filmin konusuyla ilgili bir bilgiye sahip değiliz ancak temelde iyi ve kötü karakterlerin tamamının karşı karşıya geleceğini söyleyebiliriz. Öte yandan, iyilerin tarafında Bruce Willis ve Anya Taylor Joy'u izleyeceğimiz belli. Kötülerin tarafında ise Samuel L. Jackson ve James McAvoy var.

Sadece ufak bir matematik yaparak bile bu projenin gerçekleşmesinin ne kadar harika bir şey olduğunu ortaya koyabiliriz. Unbreakable ile Unbreakable 2 diye anabileceğimiz Split'in arasında tam 17 yıl var. Ayrıca Split, yalnızca 9 milyon dolarlık bütçesiyle, 274 milyon dolar gişe geliri elde etti. Bu da Shyamalan'ın üçüncü filmle ilgili çalışması için önemli bir neden gibi görünüyor.