Sibel Kekilli suskunluğunu bozdu

Sosyal medya hesapları üzerinden maruz kaldığı cinsel tacizle ilgili röportaj veren Sibel Kekilli: "Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!” dedi. Variety’den Nick Vivarelli’ye bir röportaj veren oyuncu: “İnsanlar beni tehdit ediyor, bana hakaret ediyor. Ölüm tehditleri bile aldım.” dedi.

Game of Thrones’ta “Shae” karakterini canlandıran Sibel Kekilli, bu yıl yayınlanacak olan “Bullets” dizisiyle ekranlarda yer alacak. Aynı zamanda şu sıralar post-prodüksiyon aşamasında olan Alman yapımı “Berlin, I Love You” filminde oynayan Sibel Kekilli, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan hakaretlerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Sibel Kekilli: “Ama kadın hakları için savaşmak benim görevim. Çünkü bu kültürü biliyorum. Bir kadın olarak bu kültürü tanıyorum; çok acı çektim ve konuşmalıyım. Susmamalıyım! Ve eğer sadece birinin hayatını değiştirebilirsek bile buna değer” dedi. Geçen yıl Instagram profilini Türkiye’deki bazı takipçilerine kapatan Sibel Kekilli, kendisini bir kadın olarak, bir insan olarak koruması gerektiğini ifade etti. Halen Türkiye’den kendisine senaryolar gönderildiğini de söyleyen oyuncu, “Gerçekten harika Türk yönetmenler var. Doğru senaryo varsa, orada da çalışmak isterim” diye sözlerine ekledi.