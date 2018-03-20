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20 Mart 2018 15:39

Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı

2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.


Denis Villeneuve imzalı ilk film ile tam 85 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden seri, bu kez yönetmenlik koltuğunu Stefano Sollima’ya devrediyor. Josh Brolin ve Benicio Del Toro’nun yeniden başrolde olduğu filmde ayrıca Isabela Moner, Matthew Modine, Manuel Garcia-Rulfo, Shea Whigham gibi oyuncular var. Filmin senaryosunda ise yine Taylor Sheridan’ın imzasını görüyoruz.



Filmle ilgili yayınlanan yeni fragmanda aksiyon hız kesmiyor.



Sicario 2: Soldado, Amerika’da 29 Haziran’da gösterime girecek. Ya Türkiye'de?

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    Sicario

    Sicario 2: Soldado

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