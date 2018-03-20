Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı

Denis Villeneuve imzalı ilk film ile tam 85 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden seri, bu kez yönetmenlik koltuğunu Stefano Sollima’ya devrediyor. Josh Brolin ve Benicio Del Toro’nun yeniden başrolde olduğu filmde ayrıca Isabela Moner, Matthew Modine, Manuel Garcia-Rulfo, Shea Whigham gibi oyuncular var. Filmin senaryosunda ise yine Taylor Sheridan’ın imzasını görüyoruz.

Filmle ilgili yayınlanan yeni fragmanda aksiyon hız kesmiyor.

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