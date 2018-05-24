Dennis Villeneuve'nin yazıp yönettiği Sicario, gerilimi, acımasızlığı ve oyuncu performanslarıyla hafızalara kazınmıştı. SICARIO’nun devam filmi SICARIO: DAY OF THE SOLDADO filminde Benicio Del Toro ve Josh Brolin tekrar bizlerle!
24 Mayıs 2018 17:32
Sicario: Day Of The Soldado 29 Haziran’da vizyonda
Devam filmi Sicario: Day Of The Soldado'da Benicio Del Toro ve Josh Brolin karşımızda!
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