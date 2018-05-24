Sicario: Day Of The Soldado 29 Haziran’da vizyonda





Dennis Villeneuve'nin yazıp yönettiği Sicario, gerilimi, acımasızlığı ve oyuncu performanslarıyla hafızalara kazınmıştı. SICARIO’nun devam filmi SICARIO: DAY OF THE SOLDADO filminde Benicio Del Toro ve Josh Brolin tekrar bizlerle!

Ajan Mat Graver (Josh Brolin) tetikçi Alejandro (Benicio Del Toro) ile yeniden takım kuruyor, ama bu sefer işler kontrolden çıkıyor. İlk filmde Alejandro’nun intikam ile motive olmuş olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz. Benicio del Toro, canlandırdığı karakter ve film hakkında şunları söylüyor: “ Alejandro karakteri burada biraz daha fazla keşfedilebilecek. Senaryoyu çok sevdim. Bazı sürprizleri var. Orijinal ve şaşırtıcı bir film.” Emir robotu Alejandro bu kez bir ikilemde kalıyor. Doğru karar nedir? Karakterin en çekici yanı, verdiği kararın sonuçlarını çok iyi biliyor olması.”

SICARIO:DAY OF THE SOLDADO 29 Haziran’da sinemalarda!