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Sinema>  Sinema Haberleri
15 Haziran 2018 10:15

Sicario: Day of the Soldado geliyor!

Benicio Del Toro ve Josh Brolin yeniden karşımızda!



Denis Villeneuve imzalı 2015 yapımı “Sicario” filminin devam halkası Sicario: Day of the Soldado vizyona gün sayıyor.


Başrollerinde yine Oscar adayı Josh Brolin ve Oscar ödüllü Benicio Del Toro’nun olduğu filmde Isabela Moner, Matthew Modine, Catherine Keener, Manuel Garcia-Rulfo gibi isimler de yer alıyor.


Bu kez İtalyan yönetmen Stefano Sollima'nın yönetmen koltuğuna oturduğu aksiyon filmi "Sicario: Day of the Soldado" ülkemizde 29 Haziran’da vizyona girecek.


Federal ajan Matt Graver, uyuşturucu kartellerinin ABD sınırından kaçak yollarla teröristleri soktuğunu öğrenince ailesi bir kartel patronu tarafından öldürülen Alejandro’yla iletişime geçer. Alejandro savaşı kızıştırmak için kartel patronunun kızını kaçırır. Plan ortaya çıktığında ise Graver kızın işinin bitirilmesini emreder.

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    Sicario

    Sicario 2: Soldado

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