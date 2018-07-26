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26 Temmuz 2018 12:17

Siccin 5’in fragmanı yayınlandı

Siccin serisinin 5. halkasının fragmanı gün yüzüne çıktı.


Alper Mestçi’nin yeni filmi, yayınlanan fragmanıyla korkudan daha ötesini vaat ediyor. 900 kişinin yaşadığı ve yaklaşık 400 kişinin kansere yakalanarak hayatını kaybetmesinin ardından meclis kararıyla boşaltılan Karain köyünün doğal plato olarak kullanıldığı filmin çekimleri Nevşehir’de gerçekleştirildi. Muhteşem Tözüm’ün yapımcısı olduğu Siccin 5’te üç ayrı ailenin hayatlarını cehenneme çeviren lanetli kabusların, geçmişte yapılan tek bir ayinde kesişmesinin gerçek hikayesi anlatılıyor.


17 Ağustos’ta seyircisiyle buluşacak Siccin 5’in oyuncu kadrosunda ise Rüya Önal,Merve Ateş, Özgür Hacıer,Ece Koroğlu,Ece Edibe Baykal,Pınar Gülkapan,Tuncay Çağıl,Metin Yıldırım, Aslın Su Divrik veSelim Aydın yer alıyor.


Siccin 5 filminin özeti:


Değişik görünümü ve tuhaf davranışlarıyla dikkat çeken Hale, annesi, akli dengesi bozuk babaannesi ve halası Azra’yla Nevşehir’de tarihi ve ürkütücü bir evde yaşamaktadır. 12 yaşındaki Hale’nin babası daha o doğmadan ortadan kaybolmuş ve bir daha hiç görülmemiştir. Hale bir gece korkunç bir kâbus görür; hiç görmediği babası onu eski ve tekinsiz bir eve çağırmaktadır. Bu ev yıllar önce yasak bir ayinin yapıldığı Karain Köyü’ndeki dedesinin eski evidir. Bu kabustan sonra Hale’de bir takım akıl almaz değişimler başlar. Hale’nin bu ürkütücü değişiminden en çok zarar görenler ise Azra ve Azra’nın erkek arkadaşı Selim olur. Siccin 5, üç ayrı ailenin hayatlarını cehenneme çeviren lanetli kabusların, geçmişte yapılan tek bir ayinde kesişmesinin gerçek hikâyesi.


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