Sihirbazlar Çetesi geri dönüyor

Suç işlemek için yeteneklerini kullanan bir grup sihirbaz hakkındaki bir filmin, dünya çapında 351 milyon dolar gişe hasılatı yapacağı önceden söylemiş olsaydık muhtemelen herkes bize gülerdi. Ancak böyle bir film, sinemaları bolca seyirci çekmekle de kalmayıp ikinci filminin hazırlıklarına bile çoktan başlamıştı.







"Dört Atlı"nın geri dönüşünü bir süredir yayınlanan fragmanlarla takip ediyordur. Fakat onları en son gördüğümüzden beri üzerlerinde küçük değişiklikler var. Aradan geçen bunca yılda birkaç değişikliğin olmaması zaten imkansızdı







Film hakkında öğrendiklerimiz küçük bir özetten biraz fazlası içerse de detaylar hakkında pek bir bilgimiz yok. İlk olarak oyuncu değişikliğinden bahsedebiliriz. Gördüğümüz kadarıyla Isla Fisher'in yerini bu filmde Lizzy Caplan dolduracak.







Ayrıca iki tarafa da eşit düzeyde yardım eden Morgan Freeman, "Horsemen" ekibinin neden tuzağa çekildiğini anlatmak için geri dönüyor. Bunların yanına sihirbazların sihirbazı "Harry Potter" da ekleniyor. Evet belki bu sefer asası olmayacak ama çetenin içine girmek için "sihirli" güçlerini kullanmış olabilir.







Film tüm dünya ile beraber Türkiye'de de 10 Haziran'da izleyicilerle buluşacak. Bu filmin çekimlerinin bitmesi ile beraber etrafta, üçüncü film hakkında dedikodular dolanmaya başlamıştı. Filmin yapımcıları bu dedikoduların karşısında umarız iyi haberlerle karşımıza çıkarlar ancak şimdilik acele etmeyip ikinci filmin tadını çıkarmaya bakalım.







AHMET TOĞAÇ