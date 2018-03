23 Ekim 2016 10:48 Sil Baştan televizyon dizisi oluyor Başrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet'in paylaştığı film Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ın televizyon dizisi için hazırlıklar başladı.

Sayısız filmin şu sıra televizyon dizisi olarak uyarlandığını biliyoruz. Bunlardan bazıları henüz yapımı devam eden The Departed ve Let The Right One In uyarlamalarıydı. Ancak şimdi, pek de şaşırtıcı olmayan bir yeni film uyarlamasıyla daha karşı karşıyayız.









21. yüzyılın en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan), bir televizyon dizisi uyarlaması olarak karşımıza çıkacak. Filmin yapımcısı, dizinin hazırlıklarına başlamış durumda.

The Hollywood Reporter, Anonymous Content'ten Steve Golin'in Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ın televizyon dizisi için çalışmaya başladığını yazdı. Michel Gondry'nin eşsiz romantik filminin televizyon dizisine dönüşmesi oldukça yakın bir dönemde gerçekleşecek. Chuck ve Forever isimli yapımlardan tanıdığımız Zev Borow, Charlie Kaufman'ın yazdığı filmin dizi uyarlamasını yazmak için anlaşmaya yakın görünüyor.

Joel'in kız arkadaşı Clementine ile olan anılarının tamamını hafızasından sildirmesine odaklanan film, ilişkilerin birçok boyutunu ortaya koyarak 21. yüzyılın en dikkat çekici filmlerinden birisi haline gelmişti. Film bir yandan sıkıntı bir yandan da umut vericiydi. Özellikle filmin başlangıcında gördüğünüz şeyin gerçekte gördüğünüz gibi olmadığını anladığınızda oldukça ilginç bir hal alıyor.

Şimdilik filmin dizi uyarlamasıyla ilgili bildiğimiz şeyler kısıtlı. Michel Gondry ve Charlie Kaufman'ın projede yer almayacağını ve True Detective'in yapımcısı Richard Brown'un da bu projede bulunduğunu biliyoruz sadece. Anonymous Content'in yalnızca True Detective gibi bir başarıya imza atmadığını, ayrıca Mr. Robot'u da yaptıklarını belirtmek gerek.