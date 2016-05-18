Şimdiye kadar yayınlanan tüm X-Men filmleri

Marvel'in süper güçleri olan mutanları konu alan ünlü X Men filminin sonuncusu Apocalype 19 Mayıs'da ülkemizde vizyona giriyor. Ondan öncesi hem genel kültür anlamında hem de hafızamızı tazelemek adında bugüne kadar vizyona giren tüm X-Men filmlerine yeniden göz gezdirelim.







X - Men









Marvel Comics'in çizgiroman serisinden ilk yayınladığı filmi olan X-Men hayatımıza 2000 yılında girdi. Wolverine rolüyle ilk kez bu filmde tanıştığımız Hugh Jackman X-Men'e dair en güzel kararkterlerden birisi olabilir. Profesör X rolüyle Patrick Stewart'ı, Magneto rolüyle de Ian Mckellen'ı izlediğimiz filmde kafes dövüşü yapan Wolverine'nin mutant okuluna alınması ve Magneto'nun yani kötü tarafın yapacağı eylemleri durdurmayı amaçlayan filmin sonlarında mutantların Özgürlük Anıtı içinde dövüştükleri sahne en dikkat çekici sahneler arasında gösteriliyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda Bryan Singer var.





X2









X Men serisinin ikinci filmi 2003 yılında X2 ( X United) ismiyle hayranlarına kavuştu. Nightcrawler'ın ABD başkanına suikast düzenleyeceği sırada bir ajanın ateş etmesiyle kaçtığı sahneyle başlayan film devamında birçok olayı beraberinde getirmişti. Profesor X'in rehin alınması ve okuluna baskın yapılmasıyla gelişen olaylar sonucu Jason Stryker'ın kontrolü eline alır. Son baraj sahnesinde mutant okulundan kaçırılan öğrenciler uçakla kaçırılırken baraja batar. Ama aynı Profesor X gibi zihin gücüne sahip olan ancak henüz toy olan Jean Grey uçağı her ne kadar kurtarmış olsa da kendisini kurtaramaz. Wolverine'nin de büyük aşk beslediği Jean Grey mutant okulu uğruna sulara gömülür.





X - Men Son Direniş - X-Men: The Last Stand









Brett Ratner'in yönetmenliğini yaptığı serinin üçüncü ve devam filmi 2006'da vizyona girdi. İnsanların mutant karşı ürettikleri bir panzehirle onların güçlerini ellerinden alarak normale indirme çabasına girmesi mutantlar ve insanlar savaşını beraberinde getirir. Budurumu fırsat bilen Magneto bir önceki bölümde ölmesine karşı yeniden farklı şekilde dirilen Jean Grey'in kafasına girer ve onu Phoenix'e dönüştürür. Saf kötülükle dolan Phoenix Alcatraz adasında X-Menlere ve insanlara karşı savaşır. Hem ona aşık hem de onu tek durdurabilecek kişi olan Wolverine, Phoenix'i bıçaklarıyla öldürür. Ancak sonuç olarak savaşı X-Menler kaybetmiştir.





X-Men Başlangıç: Wolverine









Son Direniş filmiyle tamamlanan seri Marvel tarafından her karakterin arı filmini yapmasıyla tekrar hortlatırılır. O yıllar ilk isim Magneto'ydu ancak Wolverine'nin daha popüler olması ilk sıranın ona geçmesine sebep oldu. Wolverine'nin nasıl mutant olduğunu ve çocukluk arkadasşı Victor Creedile nasıl karşı karşıya geldiklerini anlatan film 2009'da vizyona girdi. Büyük bir merakla beklenilen film çok fazla reyting almasa da üçlemenin ön hikayesi tadında olmuştu.





X-Men: Birinci Sınıf









Nazi Almanya'sına esir düşen Erik adında bir çocuğun madeni parayı hareket ettirememesi sonucu annesinin öldürülmesi ve o sinirle odayı yerle bir etmesiyle başlayan filmde Profesor Xavier ve Magneto'nun tanışma hikayesini işliyoruz. Bizi geçmişe götüren filmde mutantların genç hallerini özellikle adı Erik Lehnsherr olan çocuğun nasıl Magneto'ya dönüştüğünü izliyoruz.Filmin başrollerinde Jennifer Lawrance, James McAvoy ve Michael Fassbender bigi isimler bulunuyor.





X-Men: Geçmiş Günler Gelecek - Days of Future Past









Son gördüğümüz X-Men filmi olan Geçmiş Günler Gelecek 2014'de vizyona girdi. Birinci Sınıf ve eski X-Men karakterlerinin bir araya geldiği filmde .Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Halle Berry, Anna Paquin,Ellen Page, Peter Dinklage, Patrick Stewart, Ian McKellen, Shawn Ashmore, Daniel Cudmore, Nicholas Hoult, Omar Sy, Booboo Stewart, Fan Bingbing, Adan Canto, Evan Peters, Josh Helman ve Lucas Till gibi isimler yer aldı. Quicksilverı genç bir delikanlı olarak izlediğimiz filmde Sentinel'lar mutant ve insan ırkını yok etmede sona ulaşmış bunu durdurmak için X-Men ekibi geçmişe dönmeyi amaçlamıştır. Wolverine, Profesor X'in gençliği,QuickSilver JFK suikastini gerçekleştirdiği için hapis yatan Magneto'yu kurtararak güçlerine güç katmak ister. Geçmişte Sentinel'leri hazırlayan programa mani olmak için maceraya çıkan mutantlarımız için işler hiç de iyiye gitmez. Özellikle yanlarında Magneto varken.





X-Men: Kıyamet - Apocalypse









Ve yayına girecek olan serinin son filmi Apocalpyse 19 Mayıs'da sevenleriyle buluşuyor. İlk kez Wolverine'i izleyemeyeceğiz bir X-Men filmi olan Apocalypse'nin başrollerinde James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Olivia Munn, Evan Peters, Kodi Smit-McPhee, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Lucas Till, Josh Helman, Lana Condor, ve Ben Hardy gibi isimler var. Bryan Singer'in yönetmenliğindeki filmde En Sabah Nur adında çok güçlü düşman mutant izleyeceğiz.













SELİM GERÇEKER