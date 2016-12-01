Sinema, yüz yılı aşkın bir süredir hayatımızda ve her geçen gün bizi çok daha fazla büyüledi. Sessiz film izletilirken bir orkestranın da aynı zamanda filmle müziklerle eşlik ettiği yıllardan, 3 boyutlu filmlerin yetersizliğinin tartışıldığı yıllara kadar geldik. Bu arada da hem klasik filmler, hem kült filmler izledik, çok kötü filmler gördüğümüz de oldu ama sinemaya olan inancımızı hiç kaybetmekdik. Fakat ne olursa olsun, tüm eleştirmenlerin hakkında birleştiği klasik film ya da kült film saydığı birçok filmi izleyip onları da hafızalarımıza yerleştirdik. Ancak hala izlemediğiniz kült filmler olabilir. Bunları bir an önce izleyip, eksikleri kapatmanız hem sinemaseverliğinizi koruyacak, hem de hiç eskimeyen müthiş filmler izleyeceksiniz.
1 Aralık 2016 12:25
Sinefillerin çılgınlar gibi tavsiye ettiği 10 kült film
Hayatınızı değiştirip değiştirmemesi önemli değil. Bu filmler birer kült ve eğer izlemediyseniz acilen izlemeniz gerekiyor.
Yorumlar
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Ne kadar sapıkça korku filmi varsa maşallah hepsini sıralamışsınız.Amerika bu filmlerle kendi halkını paranoyak etti. Sizin beklentiniz nedir? Türk halkını zombiler,savaşlar,sapıklar,katiller ülkesi olarak görmek mi.
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
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