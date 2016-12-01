1 Aralık 2016 12:25 Sinefillerin çılgınlar gibi tavsiye ettiği 10 kült film Hayatınızı değiştirip değiştirmemesi önemli değil. Bu filmler birer kült ve eğer izlemediyseniz acilen izlemeniz gerekiyor.

Sinema, yüz yılı aşkın bir süredir hayatımızda ve her geçen gün bizi çok daha fazla büyüledi. Sessiz film izletilirken bir orkestranın da aynı zamanda filmle müziklerle eşlik ettiği yıllardan, 3 boyutlu filmlerin yetersizliğinin tartışıldığı yıllara kadar geldik. Bu arada da hem klasik filmler, hem kült filmler izledik, çok kötü filmler gördüğümüz de oldu ama sinemaya olan inancımızı hiç kaybetmekdik. Fakat ne olursa olsun, tüm eleştirmenlerin hakkında birleştiği klasik film ya da kült film saydığı birçok filmi izleyip onları da hafızalarımıza yerleştirdik. Ancak hala izlemediğiniz kült filmler olabilir. Bunları bir an önce izleyip, eksikleri kapatmanız hem sinemaseverliğinizi koruyacak, hem de hiç eskimeyen müthiş filmler izleyeceksiniz.





Fight Club / Dövüş Kulübü









Kült film dediğiniz zaman işin içine David Fincher'ı ve dahi Fight Club'ıdahil etmeden, pek de bir şey söylememiş olursunuz. Bu yapım, Tyler Durden'ın hikayesini anlatıyor. Brad Pitt başrolde. İzlemeyen çok şey kaçırır.







A Clockwork Orange / Otomatik Portakal











Bu filmi Netflix üzerinden istediğiniz zaman, nerede isterseniz izleyebileceğinizi unutmayın!





Kült filmler listemize üç filmle giren enfes bir yönetmen tanıyoruz: Stanley Kubrick! Tamam, en son filmi Eyes Wide Shut'yüzünden yerden yere vurdu eleştirmenler kendisini, ama Stanley Kubrick de kült filmler listesinde başı çeken yönetmenlerden bir tanesi. Malcolm McDowell, Alex DeLarge karakteriyle göz dolduruyor. Devlet DeLarge'ın sadist tavırlarını bastırabilir mi dersiniz? Başyapıt!

Pulp Fiction / Ucuz Roman









Listenin gediklilerinden Quentin Tarantino karşımızda. Pulp Fiction, benzersiz bir sinema deneyimi. Yıllar geçse de, unutulmayacağına adımız gibi eminiz. Kült film dediğiniz böyle olur. Beklenmedik sahneler, dozu bir artıp bir azalan şiddet ve enfes bir sinematografi!

Psycho / Sapık











Netflix Türkiye'de yüksek kaliteli bir şekilde izleyebileceğiniz bu film



Tüm duvarlara ismi yazılması gereken bir yönetmen: Alfred Hitchcock! Klasikleşmeyi geçti, artık bu filmden bahsetmeden sinema tekniğinden bahsetmeniz neredeyse imkansız! 77 farklı kamera açısıyla çekilen duş sahnesi, herkesin malumu., çok can yaktı. Hırsızlık yapan emlak ofisi çalışanı, yeni bir hayata başlama umuduyla yürüttüğü bir miktar parayla ortadan kaybolur. Ve kendisini adı çıkmış Bates Motel'de buluverir. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen bu Hitchcock şaheseri, dört Oscar adaylığı almıştı.

Twelve Monkeys / 12 Maymun











Terry Giliam yönetiyor, Bruce Willis, Madeleine Stowe ve Brad Pitt başrolleri paylaşıyor. Sahi, nerede o eski Bruce Willis'ler... İnsan yapımı bir virüs, gezegendeki insan nüfusunu tehdit eder ve bununla ilgili sağlam bir mücadeleye girişilir. Gerçekten çok başarılı.





Natural Born Killers / Katil Doğanlar











İstediğiniz zaman Netflix üzerinden izleyebileceğiniz film

Hikayesini Quentin Tarantino'nun yazdığı, senaryosunu yönetmen Oliver Stone'un iki ekip arkadaşıyla birlikte kaleme aldığı bu efsane, hala çok canlı. 1994 yapımı bu film, Travmatik çocukluklarından sonra iki seri katile dönüşen birbirine aşık psikopat çiftin hikayesini anlatıyor. Adam öldürmekten zevk alan katil bir çift ve onlara aşırı ilgi gösteren bir medya….., bir başyapıt.





Goodfellas / Sıkı Dostlar











en yüksek kaliteyle nereden izleyebileceğinizi biliyorsunuz!







Gangsterlere taparak yetişen bir adam mafya hayatına girer. Bu hayatın can alıcı kuralı: Asla arkadaşlarını ele verme! Martin Scorsese yönetiyor, kameranın karşısında ise Robert De Niro, Ray Liotta ve Joe Pesci var! Bu kült filmi acilen izlemek için yeter sebep şimdiden oluştu,

Full Metal Jacket









Amerikan ordusuna hiç bu kadar yakın olmamıştık. Full Metal Jacket, sinemanın enfes yönlerini ortaya koyup bir yandan da Vietnam Savaşı ortamına girmenizi sağlıyor. Çok seveceğinize eminiz! Stanley Kubrick yine işin içinde!





2001: A Space Odyssey / 2001: Uzay Yolu Macerası









Tamam, bol bol Stanley Kubrick filmini buraya eklediğimizi biliyoruz. Ama lütfen söyleyin, bu filmi listeye koymadan bilim kurgu türünden, kült filmlerden bahsetmemek mümkün mü?







Once Upon a Time in America / Bir Zamanlar Amerika









Masumane yaramazlıklardan, hırs ve ihanet dolu bir suç dünyasına sürüklenen iki çocukluk arkadaşının hikayesi, Listeyi bir Sergio Leone filmiyle kapatalım. Robert De Niro ve James Woods baş rollerde. İzlemeyen çok şey kaçırır.