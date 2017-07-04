4 Temmuz 2017 14:57 Sinema da sessiz kalmadı: Tunus'tan IŞİD filmi geliyor Tunuslu yönetmen Mohamed Ben Attia, IŞİD temalı yeni bir uzun metraj hazırlığında olduğunu açıkladı. Projenin gerçekleşmesi çok yakın.

Yalnızca bir Ortadoğu sorunu olmaktan çıkan ve dünyanın neredeyse tamamında etkileri hissedilen terör, sinemayı ve yönetmenleri de elbette yakından ilgilendiriyor. Bunun son örneği ise, Tunuslu yönetmen Mohamad Ben Attia'nın hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği Weldi filmi olacak.







İlk filmi Hedi ile 2016 yılında Berlin Film Festivali'nden hem En İyi İlk Film hem de En İyi Aktör ödüllerini alan yönetmen Attia, bu sefer IŞİD'e odaklanan bir projeye imza atacak. Film, oğlunun IŞİD'e katılışına şahit olan Tunuslu bir babaya odaklanıyor. Luxbox isimli Paris merkezli dağıtım şirketi, şimdiden Fransa dışı dağıtım hakları için imza atmış durumda.

Ekim ayında çekimlerine başlanması beklenen filmin yapımcısı, Nomadis Images'in sahibi Dora Bouchoucha ve yardımcı yapımcılar da Belçikalı Dardenne kardeşler. Filmin Fransa dağıtımını ise BAC Films üstleniyor. Weldi, Tunus Kültür Bakanlığı Fonu, Doha Film Enstitüsü ve Fransa Cinemas du Monde fonu tarafından desteklenecek. Bununla birlikte televizyon haklarının satışı da yapımcılarının söylediğine göre, neredeyse gerçekleşmek üzere.

Ben Attia, Weldi filmiyle ilgili verdiği ilk röportajda "Sıradan ve hayatını işi ile oğluna adamış bir adamın hikayesi bu... Ancak ne yazık ki baba, oğlunun IŞİD militanı olma kararıyla yüzleşmek zorunda. Öte yandan, bu bir IŞİD filmi değil. Sadece bir gencin onlara katılma hikayesi ve babasıyla ilişkisi ön planda. Film, baba olmanın anlamı üzerine." diyor.

Tunuslu gençlerin IŞİD2e katılma konusu, büyük bir sorun haline gelmişken tam da zamanında yapılan bir film diyebiliriz Weldi için. Bu arada Ben Attlia, tıpkı Hedi'deki gibi bu filmde de "profesyonel olmayan, hatta mümkünse daha önce sinemayla hiç ilişkisi olmamış" kişileri oyuncu olarak projeye dahil etmeyi düşünüyor.

Andaç ÜZEL