16 Nisan 2018 09:48 Sinema sektörüne destek geliyor Kültür ve Turizm Bakanlığı 40 projeye 31 milyon 100 bin lira destek sağlıyor.





Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2005 yılından beri sinema sektörüne aktardığı destekler, hasılat rekorlarının kırılmasına ve sektörün başarılı bir endüstriye dönüşmesine katkı sağlamaya gayret ediyor.

376 projenin değerlendirildiği kurul toplantısında, ilk filmini çekecek 12 yönetmen projesine 7 milyon 400 bin, 26 uzun metrajlı kurgu film yapım projesine 22 milyon 850 bin, 2 yapım sonrası projesine ise 850 bin lira destek verildiği açıklandı.

Türk sinemasındaki gelişimin sürdürülebilir hale getirilebilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Sinema Kanunu da çok yakında TBMM'nin gündemine gelecek.Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak ve yurtdışında yayınlanacak dizi filmler ile farklı ülkelerden sinemacıların biraraya getirileceği, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlayacak ortak yapımların da destekleneceği açıklandı.

Yakın zamanda Tolga Karaçelik'in Sundance'den ödülle dönen başarılı yapım Kelebekler filminin Kültür Bakanlığı'ndan destek almamış olduğu epey konuşulmuştu.