7 Kasım 2018 06:59 Sinema tarihinin en seksi karakterleri İngiliz sinema portalı Chili’nin katılımcılarına sorarak hazırladığı ve binlerce sinemaseverin tercihlerine dayanılarak oluşturulan “Sinema tarihinin en seksi kadın ve erkek karakterleri” sıralaması yayımlandı.

Lara Croft

Bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan 2001 yapımı, Angelina Jolie’nin canlandırdığı Lara Croft karakteri sinemaseverlerin verdiği oylara göre sinema tarihindeki en seksi kadın karakter olarak seçildi.

Wonder Woman

Listenin ikinci sırasına İsralli model Gal Gadot'un önce 'Batman vs. Superman' sonrasında ise solo filminde canlandırdığı Wonder Woman (Harika kadın) karakteri yerleşti.

Kara Dul (Black Widow)

Scarlett Johansson'un uzun yıllardır canlandırdığı Marvel çizgi roman dünyasının karakterlerinden biri olan Kara Dul, listedeki ilk üç en seksi kadın karakter arasına girmeyi başardı.

Vivien

1990 yapımı kült film Pretty Woman filminde Julia Roberts'ın canlandırdığı Vivien rolü hala hafızalardaki tazeliğini koruyor olacak ki, yıllar sonra bu listede yer alabildi.

Honor Blackman

Pretty Woman’dan daha da eski bir filme gidiyoruz şimdi. James Bond serisinin 1964 yapımı 3’üncü filmi olan 'Altınparmak'ta 'Bond kızı' karakterini canlandıran Honor Blackman.

Sugar Kane Kowalczyk

1959 yapımı Bazıları Sıcak Sever filminde canlandırdığı rol ile üne kavuşan efsane oyuncu Marilyn Monroe da unutulmadı.

James Bond

Erkekler listesine geldiğimizde; Son James Bond’u canlandıran Daniel Craig sinema tarihinin en seksi erkek karakterleri listesinde zirveye ulaştı.

Thor

Genç ve yakışıklı aktör Chris Hemsworth'un hayat verdiği Thor karakteri, en seksi erkek karakterleri sıralamasında ikinci oldu.

Wolverine

Yıldız oyuncu Hugh Jackman'ın canlandırdığı, X-Men serilerinin en bilinen karakteri Wolverine listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Danny Ocean

George Clooney'in Ocean's 11 adlı filminde canlandırdığı Danny Ocean karakteri, sinema tarihinin en seksi erkek karakterleri arasında yer aldı.

Jack Sparrow

Karayip Korsanları film serisinde Johnny Depp tarafından canlandırılan korsan Jack Sparrow karakteri.

Johnny Castle

Patrick Swayze’ın üne kavuştuğu, 1987 yapımı "Dirty Dancing" (İlk Dans, İlk Aşk) filminde canlandırdığı dans öğretmeni Johnny Castle da listede yer almayı başardı.