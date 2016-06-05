Sinemada Muhammed Ali

Ünlü efsanevi boksör Muhammed Ali Clay'i dün sabah saatlerinde kaybettik. Büyük bir nesile ilham kaynağı olan ve pes etmemenin ne demek olduğunu net şekilde bizlere hatırlatan Muhammed Ali, beyaz perde de bazı filmlerde aktör olarak yer aldı, bazılarındaysa büyük aktörler tarafından beyaz perdeye hayatı uyarlandı.



Oynadığı Filmler;





The Greatest









1977 yapım film efsaneleşen Muhammed Ali'nin hayatını öyküleyerek konu almış ilk yapımlardan birisi. Muhammad Ali, Ernest Borgnine, John Marley gibi isimlerin başrolünde olduğu filmde kariyerinde yükselişe geçen ve dünyanın gerek siyasi seçimleri gerekse dövüşüyle dikkatleri üzerinde toplayan Muhammed Ali'nin özellikle spor hayatındaki gelişmelere yakından bakıyoruz. Efsanevi boksörün de oynadığı ilk film desek yanlış olmaz herhalde.





Özgürlük Yolu









" Mutluluk sadece paylaşıldığında gerçektir. " repliğiyle hafızalara kazınmış 1979 yapım filmde Muhammed Ali'yi ilk kez boksun dışında bir coğrafyada görmüştük. Edward Herrmann, Kris Kristofferson, Grace Zabriskie, Alfre Woodard gibi isimleri de gördüğümüz film 1870'lerin Virginia'sında geçiyordu. Film fazla tutulmasa da efsanevi boksörü Gideon Jackson adıyla izlemiştik.



Uyarlandığı Yapımlar;





Ali









Muhammed Ali adına çekilmiş ve beyaz perdeye uyarlanmış belki de en güzek film Will Smith'in başrolünde oynadığı 'Ali' filmiydi. 2001'de vizyona giren film birçok kitleler tarafından ılumlu eleştriler almıştı. Efsanevi boksörün spor hayatı yanı sıra siyasi kimliği ve özel hayatına da dem vuran filmda Vietnam Savaşı'na katılışını reddedişi,Malcolm X'le yakınlaşması ve müslüman olması gibi birçok konu anlatılıyordu. Michael Mann'in yönetmenliğini üstülendiği filmde Will Smith'e Jamie Foxx, Jon Voight gibi isimler de eşlik etmişti.



Belgeseller;





Facing Ali









Namı diğer, 'Muhammed Ali'ye Karşı' olan film, diğer belgesel ve filmlere nazaran çok farklı bir bakış açısından ilerlemiş. 2009 yapım belgeselde Muhammed Ali'yi bu kez rakiplerinin gözünden tanıyoruz. George Chuvalo, Henry Cooper, George Foreman gibiisimlerin de yer aldığı belgeselin yönetmenliğini Pete McCormack üstlenmişti.





I'm Ali







Clare Lewins'in yazıp yönettiği bir başka belgesel 'Ben Ali' günümüzde çekilen en net ve endetaylı Muhammed Ali belgesellerinden biri. Başta Muhammad Ali, Muhammad Ali Jnr, Hana Ali gibi isimlerin yer aldığı belgeselde Muhammed Ali'nin yakın zamandaki halinden eski zamanlardaki görüntülerine ulaşmak mümkün. Bunun yanında birçok siyah beyaz çalışma videosu ve röportajı da içeriğinde barındırıyor.









SELİM GERÇEKER