Sinemada zirve yerli filmlerin

Yılın ilk 8 ayında sinemalarda en çok izlenen film Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü üstlendiği Arif v 216 oldu. Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, Arif v 216, vizyonda kaldığı süre içinde 4 milyon 968 bin 462 adet bilet kesildi. Seyirciyle ilk kez ocak ayında buluşan komedi ve bilim kurgu türündeki film, 18 Mayıs'taki ikinci vizyon tarihinin ardından toplam 62 milyon 986 bin lira hasılat elde etti.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği ve popüler ikili Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı komedi filmi Ailecek Şaşkınız, yılın en çok seyredilen ikinci filmi oldu. Ailecek Şaşkınız’ı 4 milyon 34 bin kişi izlerken, filmden elde edilen gelir ise 44 milyon 688 bin lira.

Gupse Özay'ın hem senaryo hem başrol hem de yönetmenliğini üstlendiği Deliha 2, 2 milyon 106 bin kişi tarafından izlendi.Komediseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmden elde edilen hasılat 24 milyon 589 bin lira oldu.

Dünya çapında fırtınalar estiren Avengers: Sonsuzluk Savaşı, ülkemizde bir milyon 909 bin kişi tarafından izlendi. Robert Downey Jr., Chris Evans, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Chris Pratt'in rol aldığı yapımdan elde edilen hasılat 27 milyon 308 bin liraya ulaştı.

Listenin beşinci sırasında yine bir yerli komedi yer alıyor. Gülse Birsel’in kaleme aldığı komedi filmi Aile Arasında, ilk gösterimini 1 Aralık 2017'de gerçekleştirdi. Bir milyon 904 bini yılın ilk 8 ayında olmak üzere, önceki yılın verileriyle birlikte 5 milyon 288 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen hasılat ise 64 milyon 550 bin lira oldu.

Listenin 6'ncı sırasında Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmi bir milyon 483 bin kişi tarafından seyredildi. Kamil Çetin'in yönettiği komedi türündeki yapımdan elde edilen hasılat ise 17 milyon 463 bin lira oldu. Hollywood yapımı Deadpool 2’ye bir milyon 374 bin bilet kesilirken, elde edilen hasılat ise toplam 17 milyon 670 bin lira oldu. Listenin devamında animasyon filmi Coco, Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi'nin başrollerinde yer aldığı Hadi Be Oğlum filmi ve macera, fantastik ve aksiyon türündeki Jurassic World yer aldı.