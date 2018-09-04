Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
4 Eylül 2018 09:35

Sinemada zirve yerli filmlerin

Geride bıraktığımız 2018'in ilk 8 ayında, en çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, listenin zirvesinde ise Cem Yılmaz yer aldı.


Yılın ilk 8 ayında sinemalarda en çok izlenen film Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü üstlendiği Arif v 216 oldu. Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, Arif v 216, vizyonda kaldığı süre içinde 4 milyon 968 bin 462 adet bilet kesildi. Seyirciyle ilk kez ocak ayında buluşan komedi ve bilim kurgu türündeki film, 18 Mayıs'taki ikinci vizyon tarihinin ardından toplam 62 milyon 986 bin lira hasılat elde etti.


Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği ve popüler ikili Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı komedi filmi Ailecek Şaşkınız, yılın en çok seyredilen ikinci filmi oldu. Ailecek Şaşkınız’ı 4 milyon 34 bin kişi izlerken, filmden elde edilen gelir ise 44 milyon 688 bin lira.


Gupse Özay'ın hem senaryo hem başrol hem de yönetmenliğini üstlendiği Deliha 2, 2 milyon 106 bin kişi tarafından izlendi.Komediseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmden elde edilen hasılat 24 milyon 589 bin lira oldu.


Dünya çapında fırtınalar estiren Avengers: Sonsuzluk Savaşı, ülkemizde bir milyon 909 bin kişi tarafından izlendi. Robert Downey Jr., Chris Evans, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Chris Pratt'in rol aldığı yapımdan elde edilen hasılat 27 milyon 308 bin liraya ulaştı.



Listenin beşinci sırasında yine bir yerli komedi yer alıyor. Gülse Birsel’in kaleme aldığı komedi filmi Aile Arasında, ilk gösterimini 1 Aralık 2017'de gerçekleştirdi. Bir milyon 904 bini yılın ilk 8 ayında olmak üzere, önceki yılın verileriyle birlikte 5 milyon 288 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen hasılat ise 64 milyon 550 bin lira oldu.


Listenin 6'ncı sırasında Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmi bir milyon 483 bin kişi tarafından seyredildi. Kamil Çetin'in yönettiği komedi türündeki yapımdan elde edilen hasılat ise 17 milyon 463 bin lira oldu. Hollywood yapımı Deadpool 2’ye bir milyon 374 bin bilet kesilirken, elde edilen hasılat ise toplam 17 milyon 670 bin lira oldu. Listenin devamında animasyon filmi Coco, Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi'nin başrollerinde yer aldığı Hadi Be Oğlum filmi ve macera, fantastik ve aksiyon türündeki Jurassic World yer aldı.



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    • Sinematek ruhu Kalamış’ta Sinematek ruhu Kalamış’ta

      Kadıköy Belediyesi çatısı altında çalışmalarına başlayan Sinematek/Sinema Evi, sinemaseverleri yıldızlar altında film izlemeye davet ediyor.

    • Bruce Willis’li Zor Ölüm geri dönüyor Bruce Willis’li Zor Ölüm geri dönüyor

      Aksiyon filmlerinin usta ismi Bruce Willis, sevilen seri Zor Ölüm’de bir kez daha John McClane karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.

    • Cesur Türk oyuncular Cesur Türk oyuncular

      Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.

    • Sinemada zirve yerli filmlerin Sinemada zirve yerli filmlerin

      Geride bıraktığımız 2018'in ilk 8 ayında, en çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, listenin zirvesinde ise Cem Yılmaz yer aldı.

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir