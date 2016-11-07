Sinemanın boğulan kahramanları

Boğularak ölmekten daha kötü olan çok fazla ölüm şekli gelmiyor aklıma. Belki ateşe verilmek veya diri diri yenmek daha kötüdür ama şüphesiz ciğerlerinizin suyla dolması olabildiğine ıstıraplı bir şey olmalı. Sinemanın büyüsü sağolsun, çeşitli yollarla insanların ölümüne şahit olabiliyoruz. Buna ürkütücü boğulmalar da dahil. Diğerleri kaderlerine razı gelip ölümü su formunda kabul ederken, bazıları son spazmdan önce çabalıyor ve çırpınıyorlar. Hatta bazıları bütünüyle yok oluyorlar. Eğer “ciğerlerinizin” dayanacağına şüpheniz yoksa işte karşınızda sinemanın unutulmaz boğularak ölümleriAshton Kutcher’un canlandırdığı Ben Randall karakteri, Jake Fischer'ı kurtarmak için kendini feda ediyor. Bu şekilde yaparak, okyanusun derinlerine düşüyor ve bir daha asla görülmüyor. Boğulduğu farz ediliyor. Ve tabi ki, denizde kaybolmuş zavallı ruhlara yardım eden bir tür efsane haline geliyor. Yine de biz, filmi izleyenlerin çoğunun kendilerince şöyle düşündüklerini tahmin ediyoruz; "Boğulan neden gerçekten Kutcher olamadı?"Vesper Lynd, Bond'un kalbini kırdı ve bu da onun bir “sosyopat” olma yolundaki en büyük nedenlerden biridir. Ancak Bond, yine de Vesper'ı boğulmaktan kurtarmak için elinden gelenin en iyisini yaptı. Vesper suyun altında bir asansöre kilitlenmişti, kaçmasının hiçbir yolu yoktu. Ne yazık ki ciğerlerine dolması onun sonunu hazırlayacaktı.Billy Tyne'ın, vahşi denizlerin ortasında yakalanmış ve batmakta olan gemisinden kaçma şansı vardı. Ancak iyi bir kaptanın yapacağı gibi, ekibiyle kalmaya ve onlarla birlikte okyanusun dibini boylamaya karar verdi. Billy Tyne’nin boğulması herhalde birçok boğulma sahnesinin yanında oldukça durağan görünüyor. Herhalde kaptan olmak, insana böyle bir misyonu yüklüyor. “Boğulurken bile sakin görünmeye bak.” dolanırdım.Bakın, bir ceset görmemiş olmamız, boğulmadığı anlamına gelmiyor. Bodhi'nin o canavarımsı dalgalardan çıkıp hayatta kalmasının imkanı yok. Eğer boğulacaksan bile tam öncesinde güzel bir sörf yapmak güzel olurdu. Böyle bir anda kalırsanız bunu deneyin. Tıpkı Vietnam savaşının ortasında sörf yapmaya kalkan yarbay Bill Kilgore. Hatırlayacaksınız Apocalypse Now’da Robert Duvall tarafından canlandırılan o eşsiz karakter.Belki Angier'ı da buraya koyabilirdik, ama sorun, onun hangisinin gerçekten boğuldu olurdu? Her neyse, Julia -Angier'ın kızı- boğuluyor çünkü Borden tarafından atılmış bir düğümden kurtulamıyor. Kötü şöhretli Çin su işkence hücresine yerleştiriliyor. Bileklerine bağlanan ipi genişletemez şekilde içeride hapsoluyor. Sanıyorum ki izleyicilerin içinden birkaç kişi bundan hoşlandı. Ne yani, içinizden bir ses azıcık da olsa kızın gerçekten su hücresinde sıkışıp kalmasını ya da testereyle ikiye bölünmesini istediğini söylemedi mi?Jason’ı hiç boğulurken gördüğümüzü sanmıyoruz ama korku dünyasında boğulma, Jason’ın Camp Crystal Lake’teyken ölme şekli olarak biliniyor. Tüm danışmanlar seks yapmakla ve gölün kenarındaki çocukları izlerken kafayı bulmakla çok meşgullerdi. Ve eğer parti yapmadan önce çocukların yataklarına gitmelerini bekleselerdi Jason’ın annesi tarafından parçalara ayrılmayacaklardı. Evet belki çok ileri gitti ancak böyle bir durumda hangimizin annesi ona benzemezdi ki?The Perfect Storm’daki Billy Tyne gibi, bu kaptan da gemisiyle birlikte battı. Oyuncunun gerçek ölüm sebebi tartışmaya açık olsa da Cameron’un Titanic’inde Kaptan Edward John Smith, düzinelerce insan gibi ondurucu suyun içinde boğuldu. Jack’in hipotermiden öldüğü düşünüldüğünde Bernard Hill’in canlandırdığı karakterin daha acısız bir biçimde sularda kaybolduğunu düşünebilirsiniz. Siz olsanız hangisi şekilde “ölüme yürürdünüz”. Muhtemelen çoğu kişi boğulmaya seçerdi. Aslında, bir kadın gibi giyinir ve cankurtaran botlarından birine binmeye de çalışsanız ölüme çelme takabilirdiniz, öyle değil mi?Dr. Norman Spencer karısını boğmakta başarısızdı ve karma bu hareketinden dolayı çok kötü bir şekilde geri geldi. Derin gölün içindeyken, genç bir kadının “cesedi” Norman’ın bacağını kaptı ve onu suyun derinliklerine doğru aşağı çekti. Bayağı ürkünç bir sahneydi. Boğulmanın kombinasyonu ve animasyon cesetler birçok seyirciyi delicesine korkutmayı başarıyor.Bu listedeki herkesin dışında Cady, boğulmayı en çok hak eden kişidir herhalde. Yine de inanılmaz güçlü bir gelgit yüzünden denize sürüklendiğin için onu özler gibiyiz. Birçoğumuz Sam’in (Nick Nolte) tuttuğu kocaman bir kayayla parçalanmasını tercih ederdik. Yine de senaristler onu boğdu. Demek ki böylesi daha iyiymiş.AHMET TOĞAÇ