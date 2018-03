Sinemanın büyücüleri

Gelecek Cuma, yani 4 Kasım’da, Marvel Sinematik Evreninde daha önce benzerine rastlanmayan bir yapım seyirci ile buluşacak. “Burası büyücülük listesi değil miydi ya?” diye kendi kendine sorup başlığı kontrol eden okuyucularımız, sakin olun. Yanlış başlığa kıtlamadınız ama elimizin altında Doctor Strange gibi bu kadar yakın zamanda vizyona çıkacak bir “büyü” filmi varken içeriğimizi onsuz bırakamazdık. Henüz bu filmi izlemediğimiz için onun hakkında konuşmak doğru olmaz. Yine de biz kendimizi Doctor Strange’ye hazırlamak için büyücülük ile ilgili filmleri şöyle bir gözden geçirelim istedik.





Harry Potter (2001-2011)

İçinde büyü/büyücülük olan filmler listesine ilk sıradan girecek filmi tahmin etmesi o kadar da zor olmamıştır. 2000’li yılların en çok sevilen filmlerinden biri olan Harry Potter serisi, aynı zamanda da büyü temasıyla da sinemanın bilinen en başarılı örneklerinden biridir. Aramızda Harry’nin maceralarını bilmeyen yoktur herhalde. O meşhur yarasına nasıl sahip olduğu, Hogwarts’a nasıl seçildiği veya arkadaşları ile nasıl tanıştığı “daha dün gibi” gözümüzün önündedir. Baksanıza, Harry adeta elimizde büyümüş. Doctor Strange onun gibi bir fenomene dönüşür mü bilinmez ama Harry, milenyum çocukları için bir idol olmaya devam edecek.





Malefiz (2014)

Uyuyan Güzel’in hikayesini herhalde hepimiz biliyoruzdur. Hayır elma yiyip uykuya dalan güzel, bu güzel değil. O 7 adet cüce ile yaşayan Pamuk Prenses’tir. Orada kötü cadı, avcı ve ayna vardır. Aman her neyse işte bu güzel de “Pamuk” gibi uyur ancak Uyuyan Güzel’imizin uykusu başka sebeplerden ötürü gerçekleşir. Kötü peri Malefiz, filmin hikayesinin sahibi, bu güzele bir büyü yapar. Kızımız 16 yaşına geldiğinde eline bir iğne batmasıyla birlikte ölecektir. İyi bir peri ise bu büyüyü etkisiz hale getirmeye çalışır. Sonucunda güzelimiz ölmeyecek ancak upuzun bir uykuya mahkum olacaktır. Film ise her zaman “iyiler” tarafından anlatılan öyküyü tersine çevirir. Aynı olaylar bu sefer kötü peri Malefiz’in gözünden seyirciye aktarılır. Filmi “çok yaratıcı” bir bakış açısı ile değerlendirmek pek mümkün olmasa da film, bir Walt Disney projesi için yeterince çizgi dışı bir konuma sahiptir.





The Lord of The Rings & The Hobbit (2001-2003 & 2012-2014)

Büyü denince aklımıza 2000’li yılların bir başka fenomeni Yüzüklerin Efendisi serisi ve devamında çekilen, aslında daha önce yazılan, Hobbit serisi gelmektedir. Peter Jackson’un, ne denli büyük bir sinemacı olduğuna inandığımız bu altı yapım, tamamen büyü ve büyücülük üzerine fantastik bir dünyada geçmektedir. Tabi bunun yanında da büyücük yok değildir. Hikayenin en büyük destekleyici karakterlerinden biri olan Gandalf’ın büyü ile olan meşgalesini herhalde hepimiz biliyoruzdur.





Narnia Günlükleri (2005-…)

1950’li yıllarda Clive Staples Lewis’in kaleminden çıkan Narnia serisi toplam yedi bölümden oluşmaktadır. Birçok kişinin 2005’te tanıştığı bu yazınsal eserin sinemaya uyarlanması işlemi ise henüz sonlanmış değildir. Hatta filmlerin gösterime hazırlanma hızlarına bakıldığında yapımcıların işi baya ağırdan aldığını söyleyebiliriz. Bu kitap serisinde ilginç olan nokta ise kitapların yayınlanma düzeni ile okuma düzenin birbirini tutmuyor oluşudur. Star Wars filmlerindeki gibi bir kronoloji bozumundan bahsetmiyoruz. Yani kitabın basım düzeni ile okuma düzeni arasında farklılıklar vardır. Hatta kitaptaki kronolojik içerik sırası bile yazarın önerdiği okuma sırası ile uyuşmamaktadır. Ve size bir kötü haberimiz var, yapımcılar kitabı basım sırası ile sinemaya uyarlamakta epey ısrarcılar. Bu sebeple biz yazarın önerdiği sırayı sizinle paylaşıp bu başlığı noktalamak istiyoruz. "Büyücünün Yeğeni", "Prens Kaspiyan", "Aslan, Cadı ve Dolap", "At ve Çocuk", "Şafak Yıldızının Yolculuğu", "Gümüş Sandalye", "Son Savaş".





Alis Harikalar Diyarında (2010)

Lewis Caroll’un kitabında sinemaya uyarlanan hangi Alis hikayesini listemize katmalıyız diye bir süre kafa yorduk. Sonra da dedik ki, “En iyisi en popüler olarak Tim Burton’un filmi ile başlamak.”. Ancak yine de sizi öteki filmlerden mahrum bırakmamak adına bu içerikte onlardan da bahsedeceğiz. Öncelikle bu hikayenin onlarca hatta yüzlerce farklı versiyonun sinema ve televizyon dünyasında yer aldığını söylemeliyiz. Açıkçası bu yapımlardan hangisinin en mühim olduğunu söylemek zor ancak Tim Burton’a kadar olan filmler içinde en çok sevilenin 1951 yapımlı animasyon olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarih size biraz uzak gelebilir ama emin olun karakterlerle özdeşleşen çizgi görüntülerin kaynağı bu filmdir. Yani aslında bu filme uzak değilsiniz. Hikayenin en farklı yorumunda ise ortaya atacağımız isim Jan Švankmajer’dir. Stop-motion tekniği ile filmler üreten sinemacı, 1987’de daha önce görmediğimiz derecede farklı bir “Alis” filmi ile bizi karşı karşıya getirir.



AHMET TOĞAÇ