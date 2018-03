Sinemanın en iyi öğretmenleri

Madem geçtiğimiz günü “öğretmenler günü” olarak andık, o halde neden bugün de öğretmenlere gerektiği gibi bir sürpriz yapmıyoruz dedik. Bu sebepler ortaya sinemanın en iyi öğretmenler listesini çıkardık. Hepsi farklı departmanlara mensup olan öğretmenlerimiz kimi zaman filmin başkarakteriyken kimi zaman da sadece bir yardımcı görevini üstleniyor. Ancak ne olursa olsun bu karakterler her yönü ile filmleri daha da özel kılıyor. O halde daha fazla vakit kaybetmeden bu öğretmenlerimize göz atalım.





Dead Poets Society (1989)

Listemize “Carpe Diem” diyerek başlayalım. Bu günlerde birçok kişinin diline pelensk olmuş bu kelime, Robin Williams’ın canlandırdığı John Keating isimli İngilizce öğretmeninin ağzına da ayrı bir yakışmaktadır. Ne de olsa bizi bir kimlik sahibi yapan öğretmenlerimizin sinemadaki çok iyimser bir figürü olan Keating, birçok öğretmen için rol model olacak kıvamdadır. Aynı isimli romandan uyarlanan filmde her şey bir yana, Robin Williams’ın muhteşem performansı olmasa acaba bu hikaye bu kadar gözde bir yapıma dönüşür müydü diye düşünmeden edemiyoruz.

On sene boyunca sekiz filmle karşımızda olan ve 21. yüzyılın en sevilen filmlerinden biri olan Harry Potter’in öğretmenlerini böyle bir günde es geçemezdik. Başta Albus Dumbledore olmak üzere Minerva McGonagall, Severus Snape, Remus Lupin, Alastor Moody, Horace Slughorn, Filius Flitwick ve tabi ki de efsanevi Quirinus Quirrell ile beraber daha aklımıza gelmeyen tüm Hogwarts Büyücülük Okulu öğretmenlerinin geçmiş 24 Kasım’ını tebrik edelim. Yeni dönem çocuklarının hayalini süsleyen Hogwarts’ın “büyüsü” herhalde her daim içimizde ukde olarak kalacak. Biz hangi sıralarda eğitim görürken Harry ve arkadaşları hangi sıralarda kendilerini geliştirdiler diye hayıflanmak, herhalde en doğal hakkımızdır.İdealist bir öğretmen ve sorunlu öğrenciler… Bu ikilinin bir araya geldiği onlarca film izlemişizdir. Ancak Freedom Writers, 23 yaşındaki İngilizce öğretmeni Erin Gruwell’in başından geçen gerçek olayları anlatıyor. Filmde bu idealist öğretmeni canlandıran Hilary Swank, Kaliforniya’daki Wilson Lisesi’nin “sorunlu öğrenciler” sınıfında ders vermeye başlar. Ancak bu sınıfı bir “Hababam Sınıfı” olarak nitelendiremeyiz. Çünkü Hababam her ne kadar haylaz olsa da insaflı ve birbirlerine karşı sevgi gösteren kişilerden oluşur. Bu sınıfı bir arada tutan şey ise nefretleridir. Herkes belli çıkarların çatıştığı çetelerin mensubudur. Ancak bu liseliler gerçek sorunun ne olduğundan habersizdirler. Onlar çevrelerinin yönlendirmesi ile bu batağa sürüklenmişlerdir. İngilizce öğretmenlerinin verdiği günlükler ise onların kendini yeniden tanımalarına sebep olacaktır. Ancak bu iş bizim anlattığımız kadar basit olmayacaktır.Her ne kadar yazımızın başlığı “sinemanın en iyi öğretmenleri” olsa da Breaking Bad’in yıldızı Bryan Cranston’un canlandırdığı Walter White’yi liste dışı bırakamaya gönlümüz razı olmadı. Evet belki Breaking Bad sinema için üretilen bir eser değil ancak sırf televizyon dizisi olduğu için Breaking Bad’e ayrım yapmak olur mu hiç dedik, ve neticede bu yapımı da listeye eklemeyi uygun gördük. Sıradan bir kimya öğretmeninin bir uyuşturucu imparatoru olma yolunda ailesi ve “iş arkadaşları” ile yaşadıkları hikayenin konusunu oluşturuyor. Tabi neredeyse filmin onlarca hatta yüzlerce yan karakterini sadece Walter’in iş arkadaşı olarak kategorize etmek ne kadar doğru emin olamadık ama neticede onu bu kişilerle tanıştıran yaptığı iştir. Filmdeki en büyük yan karakterlerden biri olan Jesse, her ne kadar onun hayta bir öğrencisi olsa da yaptıkları ortak iş olmasa bu denli yakınlaşamayacaklardı. Her neyse Walter’in çevresini bir kenara bırakıp onun muhteşem ilim aşkını takdir etmemiz, bu listenin temasından uzaklaşmamamızı sağlayacaktır.Ustaların ustası, hocaların hocası aksakallı Pai Mei’yi unutur muyuz sandınız. Belki dört duvar içinde örgün bir eğitim anlayışı benimsemiyor ancak sinema tarihinde eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir bilgi birikimini öğrencisine aktarıyor. “Gelin” ya da “Beatrix Kiddo” isimleri ile Kill Bill filmlerinde anılan Uma Thurman’ın intikam hikayesinde, onun üzerinde en çok emeği olan şahıs muhakkak ki Pai Mei’dir. Kabul etmesi ve uygulaması güç idmanları ile bir “ölüm makinesi” yaratan Pai Mei, katlanılması güç bir insan olsa da onun iyi bir öğretmen olduğunu kabul etmek gerekir.AHMET TOĞAÇ