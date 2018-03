Sinemanın karanlığında boğulanlar

Dünya çağında senede yüzlerce film çekiliyor. Bundan çok daha fazla filmin senaryosu da yazılıp çiziliyor. Belki bazılarının geleceği çöp oluyor ancak çoğusu yapımcılara yollanıyor. Belki de onlar çöpe atıyordur. Neticede bazı filmler yapımcılardan çekim onayını aldıktan sonra kendilerine verilen ekonomi ile bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizim listemiz de tam burada devreye giriyor. Yapım aşamasında çöpe giden ya da çekimleri bitirildiktensonra birkaç festivalde gösterilip vizyon şansını elde edemeyen yapımların neler olduğunu ve onların macerasını merak ediyorsanız listenin tamamına göz atmanızı tavsiye ederiz.





BLACK WATER TRANSIT

Black Water Transit, American History X'in yönetmeni Tony Kaye'nin Carsten Stroud'un aynı isimli romanından uyarlanan filmiydi. Laurence Fishburne'ün de kadrosunda bulunduran bu Die-Hardvari aksiyon-suç filmi, 2009 yılında Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Ancak daha sonra bazı hukuki işler derken film izleyiciyle buluşamadı. O günden beri de filmle ilgili çok da haber yok. Filmin, kesilmiş bir kısmının izleyiciyle buluşabileceğine dair söylentiler var fakat konuya dair yetkililerinden net bir açıklama gelmedi.





HIPPIE HIPPIE SHAKE

1960'ların karşı kültürünü anlatan bir dönem draması olan Hippie Hippie Shake ilk gösteriminde oldukça olumlu tepkiler almıştı. Ancak ondan sonra aradan 5 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen film vizyon ile buluşamadı. Bunun etkenlerinden birinin de filmde, hala hayatta olan insanların özel yaşamlarına yer vermesi olduğu söyleniyor.





DARK BLOOD

The Vanishing'in başarılı yönetmeni George Sluizer'in 93'de çektiği Dark Blood'un konusun dünyanın sonunun çok yakın olduğuna inanan bir genç(River Phoenix) hakkındaydı. Yakınlardaki nükleer silah testlerinin etkisi sebebiyle bu gencin karısı radyasyon zehirlenmesinden ölmüştü. Daha sonra hikayeye katılacak bir karı koca hikayede çeşitli dönüşümler yaratıyordu. Ancak film çekilirken başrol oyuncusu River Phoenix, beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Sluzer filmin %80'ini tamamlamıştı ve filmin geri kalanı için River Phoenix'in küçük kardeşi Joaquin'i düşünüyordu. Ancak Phoenix ailesi buna izin vermedi. Herneyse, bu film bir şekilde kurguya girdi ve River'ın yokluğu aratılmamaya çalışıldı. Başarılı oldu da sayılır. Tabi 20 sene sonrasında gelen bu başarı kayda değer sayılırsa. Dark Blood'un bu versiyonu 2012 yılında çeşitli uluslararası film festivallerinde gösterildi.





EMPIRES OF THE DEEP

Yarı insan olan yaratıkların savaşıp durduğu filmlerin başarılarını gören Çinliler, endüstri içindeki bu paya daha fazla direnemeyip Empires of the Deep doğurdu. Kadrosunda eski Bond kızı Olga Kurylenko'yu da barındıran filme 130 milyon dolarlık bütçe ayrılmıştı. Bu bütçe Çin sinema tarihindeki en yüksek bütçeydi. Ancak çekimlerinin başından sonuna kadar sıkıntılar onların yakasını bırakmadı. Aslında ilk fragman yayınlandı ama ondan sonra bu filme dair hiçbir şey görmedik. Yapımcılar 130 milyon dolarlık bir tımarhaneyi kimsenin görmek istemeyeceğini düşünmüş olmalı ki filmi tam anlamıyla bitirmediler.





THE BRAVE

Yönetmenliğini Johnny Depp'in yaptığı bu film, aynı zamanda büyük usta Marlon Brando'nun oynadığı son filmlerden biriydi. Roman uyarlaması olan film, 97 yılında Cannes'da yayınlandığında Amerikalı eleştirmenler film için pek de olumlu düşünmüyordu. Amerikan basınının bu düşmanca tutumundan iğrenen Depp, filmin Amerika'da yayınlama planını iptal etti. Büyük yıldızlardan oluşan kadrosuna rağmen The Brave bir bilinmeyen olarak kaldı.





MY BEST FRIEND’S BIRTHDAY

Bugün Quentin Tarantino, sinema camiasında adı geçtiği zaman insanların önünü iliklediği bir yönetmen konumunda. Ancak ünlü olmadan evvel olaylar tahmin edeceğiniz üzere pek de böyle değildi. California'da bir film kiralama dükkanında çalışırken, bir gün oyuncu olabilmek umuduyla oyunculuk dersleri alıyordu. Tarantino'nun aynı işte çalıştığı arkadaşı, onun doğum günü için bir şeyler yapmak isteyen bir adam hakkında kısa film senaryosu yazdı. Tarantino bu senaryoyu uzun metraja uygun hale getirdi ve ikili sadece 5 bin dolarla bu filmi çekmeye başladı. Tarantino ve arkadaşı bu filmin, yazarı, yönetmeni ve oyuncusu oldular. Filmin orjinal uzunluğu 70 dakikaydı. Ancak bir yangın sonucu görüntülerin yarısı yandı. Kalan filmin 36 dakikalı hali festivallerde görüntülendi. Ne mutlu ki bu filmi bulmak kadar da zor değil. Tarantino sineması ile ilgilenenler onun bu ilk "eksik" filmini Youtube'da bulabilirler.





THE FANTASTIC FOUR

Marvel'ın film endüstrisindeki ilk ailesi, insanlar tarafından pek de sevilmezdi. The Fantastic Four, nedense sinemada kolay tutunabilen bir hikaye değil. Son çıkan filmin ne kadar beğenilmediğini hatırlayacak olursanız onların bu makus talihini fark edebilirsiniz. Ancak 1993'e döndüğümüzde B-tipi filmlerin efsanesi Roger Corman ve ortağı Bernd Eichinger kendi Fantastic Four versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı. Ayrıca bu versiyonda grubun kökenine dair hikayeler ve düşmanları Dr. Doom ile olan ilk dövüşleri vardı. Fragmanlar yayınlandı oyuncu kadrosu film festivallerinde duyuruldu, yani kısacası bir filmin izleyiciyle buluşmadan evvel yaptığı her şey yapıldı. Sonra mı? Sonra hiçbir şey olmadı. Film yetkilileri arasında çıkan anlaşmazlıklar ve dedikodular durumu öyle bir yere getirdi ki yapımcıların çekilen görüntüler yakmak için para aldığı bile yazılıp çizildi. Bu olanlar filmin gerçekten çok kötü olduğunu insanlara düşündürüyor olabilir. Ancak gerçeği kim bilebilir ki?







AHMET TOĞAÇ