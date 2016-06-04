Sinemanın on devi

Büyük aksiyon filmleri "büyük" aktörlere ihtiyaç duyar. Bu sebeple sinema tarihi birçok herkülle dolup taşar. Sizler için bu "kaslı" herküllerden en dikkat çekici olanlarını derledik.
ARNOLD SCHWARZENEGGER - COMMANDO
Sinema ve vücut geliştirme dendiği zaman akla ilk gelen isim kesinlikle Arnold Schwarzenegger'dir. Sinemanın fenomen devi, vücut şampiyonluğundan aktörlüğe uzanan kariyerinde fiziken en dorukta olduğu film ise Commando'ydu.
SYLVESTER STALLONE - BULLET TO THE HEAD
Rocky ve Rambo, Stallone'nin fiziği için gayet başarılı bir görüntü çiziyordu. Ancak mesele sabit tutmak değil, değiştirebilmek ve geliştirebilmek. Daha yeni 2012'de vizyona gire Bullet to the Head'deki hali Sylvester Stallone'a saygımızı daha çok arttırıyor.
DWAYNE JOHNSON - PAIN AND GAIN
Amerikan güreşinden aktörlüğe geçen hem de oldukça iyi bir performans gösteren, The Rock artık takvimine yeni film alamayacak kadar dolu bir adam. Evvelde zaten iri bir cüsseye sahip olan The Rock'un Pain and Gain'deki hali gerçekten dev gibiydi. Belki de bu yüzden kızgın bir yeşil dev olmuştu.
MICHAEL CLARKE DUNCAN - ARMAGEDDON
Yeşil Yol'un hassas ve duygusal devi Michael Clarke Duncan, 7'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim. İki metrelik dev cüssesiyle birçok filmde de rol aldı. Armageddon'daki performansı ise bu naif devimiz için dikkate değerdi.
TERRY CREWS - WHITE CHICKS
Sürreal kişiliği ve vücudunun birleşmesiyle über-maço bir karakter ortaya koyarak oynadığı oldukça komik şampuan reklamlarından tanıdığımız Terry Crews'in vücudunun boyutları gerçekten insanı dehşete düşürecek bir düzeyde. Bu vücudu White Chicks'deki komik dans sahnesinde görmekse birçok kişi için oldukça eğlendirici olmuştur.
DAVE BAUTISTA - THE MAN WITH THE IRON FISTS
Emekli bir Amerikan güreşçisi olan Dave Bautista mesleği gereği kötülüğün fabrikasından çıkmış gibi duran dev bir adam. Sinemaseverler The Man with the Iron Fists filminde bu dev adamla karşı karşıya kalmıştı.
TOM HARDY - WARRIOR
En meşhur rolü Batman'deki Bane olan Tom Hardy'nin kıymeti bilinmemiş MMA üzerine kurulu dram filmi Warrior için yaptığı vücut çalışmaları ve sonuçları oldukça etkiyeliciydi. Ayrıca film de izleyenlerin beğenisini toplamıştı.
JEAN-CLAUDE VAN DAMME - BLOODSPORT
Uçan tekmeleriyle meşhur Jean-Claude Van Damme'nin Bloodsport'taki üst düzey fiziği saçma saç modeline rağmen hayret verici boyutlarda. Onu Brüksel'den bir hiç için çağırmadıkları aşikar.
EDWART NORTON - AMERICAN HISTORY X
Birçok ana akım aktör çeşitli roller için vücut geliştirme yapıyor. Ancak neredeyse hiçbiri Edward Norton'un American History X'teki korkutucu fiziğiyle kıyaslanamaz.Oldukça yapılı bir Neo -Nazi'yi canlandıran Norton'un muhteşem performansının yanında vücudu sadece bir ayrıntı olarak kalıyordu. Ancak başarılı bir ayrıntı.
AHMET TOĞAÇ
4 Haziran 2016 22:38
Sinemanın on devi
Sinemada fizikleri ile dikkat çeken on dev aktör.
Büyük aksiyon filmleri "büyük" aktörlere ihtiyaç duyar. Bu sebeple sinema tarihi birçok herkülle dolup taşar. Sizler için bu "kaslı" herküllerden en dikkat çekici olanlarını derledik.
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.