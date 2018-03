Sinemanın on devi

Büyük aksiyon filmleri "büyük" aktörlere ihtiyaç duyar. Bu sebeple sinema tarihi birçok herkülle dolup taşar. Sizler için bu "kaslı" herküllerden en dikkat çekici olanlarını derledik.





ARNOLD SCHWARZENEGGER - COMMANDO

Sinema ve vücut geliştirme dendiği zaman akla ilk gelen isim kesinlikle Arnold Schwarzenegger'dir. Sinemanın fenomen devi, vücut şampiyonluğundan aktörlüğe uzanan kariyerinde fiziken en dorukta olduğu film ise Commando'ydu.





SYLVESTER STALLONE - BULLET TO THE HEAD

Rocky ve Rambo, Stallone'nin fiziği için gayet başarılı bir görüntü çiziyordu. Ancak mesele sabit tutmak değil, değiştirebilmek ve geliştirebilmek. Daha yeni 2012'de vizyona gire Bullet to the Head'deki hali Sylvester Stallone'a saygımızı daha çok arttırıyor.





DWAYNE JOHNSON - PAIN AND GAIN

Amerikan güreşinden aktörlüğe geçen hem de oldukça iyi bir performans gösteren, The Rock artık takvimine yeni film alamayacak kadar dolu bir adam. Evvelde zaten iri bir cüsseye sahip olan The Rock'un Pain and Gain'deki hali gerçekten dev gibiydi. Belki de bu yüzden kızgın bir yeşil dev olmuştu.





MICHAEL CLARKE DUNCAN - ARMAGEDDON

Yeşil Yol'un hassas ve duygusal devi Michael Clarke Duncan, 7'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim. İki metrelik dev cüssesiyle birçok filmde de rol aldı. Armageddon'daki performansı ise bu naif devimiz için dikkate değerdi.





TERRY CREWS - WHITE CHICKS

Sürreal kişiliği ve vücudunun birleşmesiyle über-maço bir karakter ortaya koyarak oynadığı oldukça komik şampuan reklamlarından tanıdığımız Terry Crews'in vücudunun boyutları gerçekten insanı dehşete düşürecek bir düzeyde. Bu vücudu White Chicks'deki komik dans sahnesinde görmekse birçok kişi için oldukça eğlendirici olmuştur.





DAVE BAUTISTA - THE MAN WITH THE IRON FISTS

Emekli bir Amerikan güreşçisi olan Dave Bautista mesleği gereği kötülüğün fabrikasından çıkmış gibi duran dev bir adam. Sinemaseverler The Man with the Iron Fists filminde bu dev adamla karşı karşıya kalmıştı.





TOM HARDY - WARRIOR

En meşhur rolü Batman'deki Bane olan Tom Hardy'nin kıymeti bilinmemiş MMA üzerine kurulu dram filmi Warrior için yaptığı vücut çalışmaları ve sonuçları oldukça etkiyeliciydi. Ayrıca film de izleyenlerin beğenisini toplamıştı.





JEAN-CLAUDE VAN DAMME - BLOODSPORT

Uçan tekmeleriyle meşhur Jean-Claude Van Damme'nin Bloodsport'taki üst düzey fiziği saçma saç modeline rağmen hayret verici boyutlarda. Onu Brüksel'den bir hiç için çağırmadıkları aşikar.





EDWART NORTON - AMERICAN HISTORY X

Birçok ana akım aktör çeşitli roller için vücut geliştirme yapıyor. Ancak neredeyse hiçbiri Edward Norton'un American History X'teki korkutucu fiziğiyle kıyaslanamaz.Oldukça yapılı bir Neo -Nazi'yi canlandıran Norton'un muhteşem performansının yanında vücudu sadece bir ayrıntı olarak kalıyordu. Ancak başarılı bir ayrıntı.







AHMET TOĞAÇ