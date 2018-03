Sinemanın yeni oyuncağı

CGI ya da Türkçe açılımı ile bilgisayar ile üretilen resim. Şu an küçük büyük neredeyse tüm sinema filmlerinde kullanılan bu teknik sinemanın tam bir "teknolojik sanat" olduğunun kanıtıdır. Zaten keşfi de yine teknolojik bir olaya dayanan sinema, gelişen teknolojiyi sürekli kendine uyarlamayı bilmiştir. CGI, yeşil ya da mavi perdeler önünde oynanan oyunların dışında yüze takılan bir maske ya da belli dijital noktalama tekniği ile de artık insanlar "canavarlara" dönüşebilmektedir.







CGI 90'lardan beri sinemalarda yoğunlaşmaya başlamasına rağmen 2000'lerdeki en büyük devrim ise Avatar ile yapılmıştır. Üç boyutlu olarak sinema salonlarında gösterilen film iki boyutlu konkav beyazperdeye başka bir boyut katmıştır. Ancak insanları asıl etkileyen şey Avatar'ın büyülü dünyasıydı. Avatar'ların yaşadığı animasyon vari evren, sinemada bir süre boyunca teknoloji denildiğinde insanların aklına gelen dünya olmuştur. Ancak o kadar büyük bir yapım bile yavaş yavaş geride kalmaya başlıyor. Çünkü teknoloji dur durak bilmeden ilerliyor. Herhalde 6-7 sene içinde gelecek birkaç Avatar devam filminde de bu gelişimi net bir şekilde göreceğiz.







Yalnız seyircilerin bu teknolojiye karşı gösterdikleri tepki her zaman iyi olmuyor. Çünkü artık teknolojinin büyüsü seyircileri "Avatar kadar" etkilemiyor. Tıpkı sinemanın keşfi sonrası ilk toplu gösteriminde insanların beyazperdede üzerlerinde gelen trenden korkup kaçmaları gibi teknolojinin büyüsü normalleşiyor. Bu sayede seyirci hayran olduktan sonra yapılanı eleştirmeye başlıyor. Sebep, yapaylık. Burada en büyük karşılaştırmayı Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üzerinden yapabiliriz. Tabi bu karşılaştırmayı Yüzükler Efendisi'nin tamamen gerçek çekimlerden oluştuğu şeklinde yorumlamamız lazım. Burada yapacağımız karşılaştırma Orclara Cücelere dönüşen insanlar üzerinden yapmalıyız. Yüzüklerin Efendisi'nde büyük makyajlarla dönüştürülen insanlar Hobbit filminde yeşil ya da mavi "takım elbiseleri" ile sete girmişlerdir. Bu da bir çok "LOTR" hayranlarını Hobbit'e sempati duymamasına sebep olmuştur. Star Wars üçlemelerinde de ilk üçlü(4,5,6) ve son üçlü(1,2,3) arasında da buna benzer bir "yapaylık" farkı vardı.





Seyircilerin bu konuya oluşan haklı feryadı ise şu, "Neden gerçek makyajlar yerine CGI gibi pahalı bir teknik kullanılıyor?" Bu konuda ekonomik zorluk dışında düşünmemiz gereken konu ise çekim ekibinin yaşadığı zorluk. Mekan tasarımları ve zorlu kostümlerle oyuncuların performans sergilemesi zaten kolay değil. Bir de ondan önce oyuncular, belki 4-5 saat boyunca yoğun bir makyaja maruz kalıyor. Yüzüklerin Efendisi'nin Gimli'si ise bu konuya dair şu açıklamayı yapıyor, "Vücudum o makyajlar yüzünden o kadar harap oldu ki bir daha olsa asla oynamam." Tüm dünyaya Gimli karakteri ile kendini tanıtan bir adam bile "gerçeklikten" bu kadar bezdiyse CGI teknolojisi gerçekten gerekli bir tekniktir.







Her ne kadar televizyonlarında efekt eklemeyi "unutan" dizilere sahip olsak da CGI teknolojisi ülkede kullanılıyor. Tabi bu iş ne yazık ki şu anda dünya çapında değil. Yine de fazlasıyla yaygınlaşan teknolojinin Türkiye'de de profesyonelce kullanılacağı tartışılmaz. Şu anda dünya çapındaki festivallerinde yarışan ve büyük bir sinemaya sahip olma yolundaki ülkemiz büyük bütçeli yapımlarının yanında CGI'yı da kullanmaya başlamıştır. Ancak Türkiye'de ne zaman bir "Avatar" çekilebilir meçhul.



AHMET TOĞAÇ