Sinematek ruhu Kalamış’ta

Üç sinema klasiğinin seyirciyle buluşacağı Yıldızlar Altında Sinema Keyfi’nin gösterimleri 13, 14 ve 15 Eylül’de Kalamış Atatürk Parkı’nda saat 21:00’de gerçekleştirilecek.

İzleyicilere yazlık sinema keyfi yaşatacak etkinlikte İtalyan yönetmen Luchino Visconti’nin tek komedi filmi olan Bellissima (1951), Yılmaz Güney’in yönetmen olarak kendini kanıtladığı ilk film sayılan Seyyit Han (1968) ve 100. doğum yılı dünya çapında kutlanan İsveçli usta Ingmar Bergman’ın en önemli yapıtlarından Yedinci Mühür (Det sjunde inseglet, 1957) seyirciyle buluşacak. Bu sene ilki yapılacak etkinlik İsveç Enstitüsü, İtalyan Kültür Merkezi ve Güney Film’in destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Bu üç açık hava gösterimi aynı zamanda, 2019 yılında kendi binasında faaliyetlerine başlayacak olan Sinematek / Sinema Evi’nin sanatseverlere neler vaat ettiğine dair bir ipucu niteliği de taşıyor.

SİNEMATEK / SİNEMA EVİ ARŞİVİNİ OLUŞTURMAYA BAŞLADI

Kadıköy Belediyesi, 25 Ağustos 1965 tarihinde Onat Kutlar ve arkadaşları tarafından İstanbul’da kurulan ve 1980 askeri darbesiyle birlikte kapanan Sinematek Derneği’nin mirasını, derneğin ilk üyesi olan Jak Şalom’un öncülüğünde Sinematek / Sinema Evi projesiyle yaşatıyor. Kadıköy Yoğurtçu Parkı yakınlarında inşaatı halen devam eden binada film gösterimleri için 200 kişilik bir salon yapılıyor. Ayrıca çeşitli sergilere, seminerlere, konferanslara ve galalara da ev sahipliği yapacak Sinematek / Sinema Evi, arşivini oluşturmaya başladı. Arşive film, yazılı belge, çizim, fotoğraf, film afişi gibi sinema dünyasına dair her türlü materyalle destek sağlanabiliyor.