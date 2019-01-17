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Sinema>  Sinema Haberleri
17 Ocak 2019 15:54

Sisters Biraderler’le maceraya hazır mısınız?

Macerayla komediyi harmanlayan The Sisters Brothers (Sisters Biraderler) filminin vizyon tarihi belli oldu.


Un prophète (Yeraltı Peygamberi), De rouille et d'os (Pas ve Kemil) ve Dheepan gibi çarpıcı filmlerin yönetmeni Jacques Audiard’ın son filmi The Sisters Brothers’ın ülkemizdeki vizyon tarihi belli oldu. The Sisters Brothers (Sisters Biraderler) aynı zamanda Fransız yönetmenin ilk İngilizce filmi.





Patrick DeWitt’in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan filmin kadrosu ise adeta yıldızlar geçidi. John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal ve Riz Ahmed gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı film, ilk olarak Venedik Film Festivali’nde görücüye çıkmıştı.



1850'lerin Oregon'unda geçen The Sisters Brothers, iki farklı doğaya sahip yörenin şöhretli tetikçileri Eli ve Charlie Sisters kardeşlerin Commodore'dan aldıkları emir doğrultusunda Hermann Kermit'in peşine düşerek onu öldürmeye çalışmalarını konu ediniyor.



The Sisters Brothers (Sisters Biraderler), 08 Şubat’ta sinemalarda...



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