Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi

2017 yılında vizyona giren yerli filmleri değerlendiren SİYAD üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda Reha Erdem’in senaryosunu yazıp yönettiği “Koca Dünya” en iyi film seçildi.
50. SİYAD ödül töreninde yapılan konuşmalarda Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerine, taciz ve tecavüz olaylarına dikkat çekildi. SİYAD Başkanı Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal Süalp, kadın cinayetlerinde ve çocuklara cinsel istismar vakalarında Türkiye’nin dünyada üçüncü sırada olduğuna dikkat çekti ve "umarım sözümüzü sinemaya bırakabiliriz" şeklinde konuştu.
KAZANANLARIN LİSTESİ ŞÖYLE:
En İyi Film: Koca Dünya
En İyi Yönetmen: Reha Erdem - Koca Dünya
Ahmet Uluçay En İyi İlk Film: Ceylan Özgün Özçelik - Kaygı
En İyi Senaryo: Barış Bıçakçı, Pelin Esmer - İşe Yarar Bir Şey
En İyi Kadın Oyuncu: Başak Köklükaya - İşe Yarar Bir Şey
En İyi Erkek Oyuncu: Aytaç Uşun - Sarı Sıcak
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ayta Sözeri - Aile Arasında
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Yiğit Özşener - İşe Yarar Bir Şey
En İyi Görüntü Yönetimi: Florent Herry - Koca Dünya
En İyi Müzik: Ekin Fil - Kaygı
En İyi Kurgu: Reha Erdem - Koca Dünya
En İyi Sanat Yönetimi: Naz Erayda – Buğday
Gıo Fantastik Sinema Ödülü: Genco / Ali Kemal Çınar
En İyi Uzun Metraj Belgesel Film: Blue / Serhat Ünver
En İyi Kısa Metraj Belgesel Film: Görünmez Duvarlarım / Nurbanu Asena
En İyi Kısa Film: Kötü Kız / Ayçe Kartal
En İyi Yabancı Film: Yaşamın Kıyısında / Manchester by the Sea
Siyad Onur Ödülü: Duygu Sağıroğlu
Siyad Onur Ödülü: Deniz Türkali
Siyad Emek Ödülü: İbrahim Enez