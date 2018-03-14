14 Mart 2018 13:30 Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.



2017 yılında vizyona giren yerli filmleri değerlendiren SİYAD üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda Reha Erdem’in senaryosunu yazıp yönettiği “Koca Dünya” en iyi film seçildi.

50. SİYAD ödül töreninde yapılan konuşmalarda Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerine, taciz ve tecavüz olaylarına dikkat çekildi. SİYAD Başkanı Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal Süalp, kadın cinayetlerinde ve çocuklara cinsel istismar vakalarında Türkiye’nin dünyada üçüncü sırada olduğuna dikkat çekti ve "umarım sözümüzü sinemaya bırakabiliriz" şeklinde konuştu.

KAZANANLARIN LİSTESİ ŞÖYLE:

En İyi Film: Koca Dünya

En İyi Yönetmen: Reha Erdem - Koca Dünya

Ahmet Uluçay En İyi İlk Film: Ceylan Özgün Özçelik - Kaygı

En İyi Senaryo: Barış Bıçakçı, Pelin Esmer - İşe Yarar Bir Şey

En İyi Kadın Oyuncu: Başak Köklükaya - İşe Yarar Bir Şey

En İyi Erkek Oyuncu: Aytaç Uşun - Sarı Sıcak

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ayta Sözeri - Aile Arasında

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Yiğit Özşener - İşe Yarar Bir Şey

En İyi Görüntü Yönetimi: Florent Herry - Koca Dünya

En İyi Müzik: Ekin Fil - Kaygı

En İyi Kurgu: Reha Erdem - Koca Dünya

En İyi Sanat Yönetimi: Naz Erayda – Buğday

Gıo Fantastik Sinema Ödülü: Genco / Ali Kemal Çınar

En İyi Uzun Metraj Belgesel Film: Blue / Serhat Ünver

En İyi Kısa Metraj Belgesel Film: Görünmez Duvarlarım / Nurbanu Asena

En İyi Kısa Film: Kötü Kız / Ayçe Kartal

En İyi Yabancı Film: Yaşamın Kıyısında / Manchester by the Sea

Siyad Onur Ödülü: Duygu Sağıroğlu

Siyad Onur Ödülü: Deniz Türkali

Siyad Emek Ödülü: İbrahim Enez